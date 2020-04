Le nombre de COVID-19 infectés en Europe a dépassé le million

De plus, la région représente plus de 60% des décès liés à une pandémie. Plus de 20 000 personnes sont mortes en Italie et en Espagne.

En Europe, le nombre de cas de coronavirus a dépassé le million de personnes, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

«Au dimanche 19 avril, dans les pays d’Europe, y compris la Russie et la Turquie, plus de 1 000 000 de cas d’infection confirmés et plus de 100 000 décès dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés», – indique le rapport.

La plupart des cas de maladie se trouvent en Espagne, qui a été le premier pays européen à dépasser la barre des 200 000: 20 852 personnes sont décédées, 80 587 patients se sont rétablis. Viennent ensuite l’Italie (175 925), l’Allemagne (139 897), la Grande-Bretagne (114 217) et la France (111821).

Au total, l’Europe représente près de la moitié du nombre d’infections dans le monde et plus de 60% de tous les décès.

Dans le monde en ce moment, selon le site Internet des Worldomètres, 2418559 cas de coronavirus, 165741 personnes sont décédées et 633062 se sont rétablies.

En Ukraine, 261 autres cas de coronavirus ont été détectés par jour. Au total, il y a 5710 cas confirmés en laboratoire de COVID-19 dans le pays, dont 151 sont mortels, 359 patients se sont rétablis.

Dans le même temps, sept régions n’ont pas soumis de données pour dimanche.

Le crédit russe aidera la Moldavie à stabiliser son budget