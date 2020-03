Le nouveau coronavirus met le monde du sport en quarantaine

Ici en France, le championnat de football, qui se déroulait à huis clos, est reporté indéfiniment et l’UEFA a reporté les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa qui devaient se jouer cette semaine. Écoutez ce magazine sportif dans lequel nous recensons l’activité sportive affectée par la pandémie.

Nous avions Juan Oviedo, entraîneur de Valdagno, équipe qui dispute le tournoi de hockey italien mais qui, compte tenu des mesures sanitaires dans ce pays qui oblige tous ses habitants à rester chez eux, a dû adapter la formation de son équipe.

Écoutez leur expérience.

Nous avons également eu le temps de célébrer les vainqueurs de la course Paris – Nice. Principalement aux cavaliers latino-américains: Nairo Quintana vainqueur de l’étape reine et Sergio Higuita, troisième maillot au classement général et blanc décerné au meilleur des jeunes.

Et l’allumage de la flamme olympique qui entame sa tournée mondiale jusqu’à l’ouverture des 129es Jeux Olympiques à Tokyo en 129 jours.

Programme présenté par Ana María Ospina

