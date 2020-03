Le pays où plus de millionnaires déménagent

(CNNMoney) – L’Australie est la principale destination des millionnaires en déplacement.

On estime que 11000 millionnaires ont déménagé en Australie en 2016, selon un nouveau rapport de la société de recherche sur la richesse New World Wealth. Cela se compare aux 8 000 millionnaires qui ont déménagé dans ce pays l’année précédente.

Traditionnellement, les États-Unis et le Royaume-Uni ont attiré le plus grand nombre de migrants riches. Mais l’attrait de l’Australie a augmenté ces dernières années, en particulier pour les riches citoyens de Chine et d’Inde.

New World Wealth a déclaré que les millionnaires migrants sont attirés par le mode de vie ensoleillé de l’Australie, ainsi que par le système de santé hautement qualifié du pays, qui est considéré comme étant en meilleure forme que celui des États-Unis et du Royaume-Uni.

En outre, l’Australie est considérée comme un endroit sûr pour vivre et élever des enfants, et elle est géographiquement isolée des conflits au Moyen-Orient et de la crise des réfugiés en Europe.

Les considérations commerciales jouent également un rôle important: l’Australie est une bonne base pour faire des affaires dans les pays émergents comme la Chine, la Corée du Sud, Singapour et l’Inde, selon les chercheurs.

Les États-Unis sont toujours considérés comme une destination hautement souhaitable, accueillant 10 000 millionnaires étrangers l’année dernière. New World Wealth prévoit que la demande restera élevée.

“Nous ne pensons pas que le nouveau gouvernement des États-Unis aura un impact majeur, et nous attendons avec impatience un nouvel afflux net important de personnes fortunées aux États-Unis. en 2017 », a déclaré Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth.

Le Canada a également accueilli une vague de 8 000 nouveaux millionnaires sur ses rives. Les riches citoyens chinois déménagent à Vancouver, tandis que les Européens se rendent généralement à Toronto et à Montréal.

Fuyant la France

Pendant ce temps, la France subit un grand exode d’individus fortunés.

Plus de 12 000 millionnaires ont quitté la France l’année dernière, selon New World Wealth. Au total, le pays a connu une sortie nette de plus de 60 000 millionnaires depuis 2000.

Les auteurs ont cité les tensions religieuses comme l’une des raisons pour lesquelles les riches font leurs valises et se déplacent vers des pays comme les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et Israël.

L’économie atone de la France et les récents attentats terroristes pourraient également contribuer à l’exode.

New World Wealth a déclaré que la criminalité, les taxes et les problèmes financiers sont quelques-uns des facteurs qui poussent les millionnaires à quitter leur pays d’origine. L’augmentation de la migration est inquiétante car les millionnaires “emportent avec eux de grosses sommes d’argent, ce qui affecte négativement la monnaie locale, la bourse locale et le marché immobilier local”.

Le rapport annuel du groupe est basé sur des statistiques sur la richesse, des données immobilières, des informations sur les visas d’investisseur et des entretiens avec des experts en migration, des plates-formes de deuxième citoyen, des gestionnaires de fortune et des agents immobiliers.

Avez-vous un visa?

Les personnes riches sont toujours confrontées à des restrictions de visa et de passeport lorsqu’elles déménagent dans un nouveau pays.

Les programmes de visa d’investisseur sont devenus une option de plus en plus populaire, en particulier pour les millionnaires du Moyen-Orient et d’Asie. Mais seulement un millionnaire sur cinq utilise ces programmes pour se déplacer.

“La plupart des cas se produisent par le biais de transferts d’emploi, de passeports secondaires, de visas d’ascendance, de visas de conjoint et de visas familiaux”, ont déclaré les auteurs.

.