Le plébiscite français sur l’utilisation controversée de la chloroquine

Alors que les scientifiques sont divisés sur l’utilisation d’un antipaludéen pour lutter contre le coronavirus, 59% des Français croient en son utilisation, 20% s’y opposent et 21% disent ne pas savoir. Une pétition en faveur du traitement dépasse 200 000 signatures.

Les scientifiques doutent, l’opinion publique française semble convaincue. Selon une étude du sondage Ifop (réalisée sur Internet du 3 au 4 avril 2020 sur un échantillon de 1016 Français de plus de 18 ans) publiée ce lundi par le journal Le Parisien, 59% des Français estiment que la chloroquine est efficace pour lutter contre COVID-19. Seuls 20% rejettent l’utilisation de ce médicament, ventre 21 avoue leur ignorance sur le sujet.

L’une des données qui a le plus retenu l’attention de ceux qui ont mené l’enquête est le degré de notoriété de ce médicament, puisque 98% des personnes interrogées ont déclaré avoir entendu parler de ce traitement recommandé par le professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalier. Université (IHU) Méditerranée de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Lire aussi: le professeur Didier Raoult, défenseur de la chloroquine, du génie ou du charlatan?

Aujourd’hui, seuls les médecins hospitaliers français peuvent prescrire de la chloroquine pour traiter le coronavirus dans de rares cas, tandis que d’autres professionnels de la santé l’ont interdite.

Dans ce contexte, la pression augmente pour généraliser son utilisation. Une pétition demandant la prescription de chloroquine, un traitement dont l’utilisation contre le coronavirus fait débat, a dépassé 200 000 signatures dimanche soir en France.

Trois éminents médecins ont soutenu le professeur Didier Raoult, il a publié des études controversées qui montrent, selon lui, l’efficacité de ce traitement contre le nouveau coronavirus.

La pétition, lancée vendredi par l’ancien ministre français de la Santé Philippe Douste-Blazy et intitulée “#NePerdonsPlusDeTemps” (ne perdons plus de temps), vise à étendre les traitements à l’hydroxychloroquine pour les patients atteints de COVID-19, permettant leur prescription sans attendre qui ont atteint une phase aggravée de la maladie comme c’est le cas en France.

“Un cadeau du ciel”

Par ailleurs, trois médecins français, dans un article publié sur le site Internet du journal Le Figaro dimanche soir, recommandent que le traitement soit appliqué dès l’apparition des premiers symptômes du coronavirus.

“La chose la plus frappante concernant les essais du professeur Raoult est, de notre point de vue, une diminution très rapide de la charge virale qui est négative dans plus de 90% des cas en moins de huit jours, ce qui pourrait empêcher l’aggravation et , en particulier, le transfert à la réanimation », expliquent-ils.

Le texte est signé par l’ex-directeur scientifique de l’Institut national du cancer Fabien Calvo, l’ex-président de la Haute Autorité de santé Jean-Luc Harousseau et l’ex-directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Dominique Maraninchi.

“Sur cette base, la stratégie serait plutôt de proposer un traitement précoce avant l’apparition de complications respiratoires graves”, poursuivent-ils.

Alors que certains médecins et dirigeants appellent à la prescription généralisée de ce médicament, décrit comme “une aubaine” par le président américain Donald Trump, une grande partie de la communauté scientifique et des organisations de santé préfèrent attendre une validation rigoureuse et avertir des risques pour les patients.

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a rappelé samedi pour ne pas sauter d’étape et a souligné que dans les prochains jours nous connaîtrons les premiers résultats intermédiaires des études cliniques, dont l’objectif est de déterminer si la chloroquine mais aussi “d’autres médicaments prometteurs” sont efficace lorsqu’il est pris au début de la maladie.

.