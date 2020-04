Le plus ancien médecin de France traite toujours des patients à 98 ans dans un contexte de pandémie de coronavirus – National

Les gens se regroupent dans la lutte contre la pandémie de coronavirus – même le plus vieux médecin de France, qui aura 99 ans cette année.

Le Dr Christian Chenay, médecin depuis 70 ans, dit que sa mission est d’aider les gens dans la banlieue «oubliée» de Paris, rapporte Al Jazeera.

Chenay n’est pas étranger aux maladies infectieuses. Selon ., il a soigné des personnes atteintes de typhus pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a même dépassé son propre fils – qui a pris sa retraite à 67 ans – dans la profession.

Le manque de médecins généralistes, rapporte l’agence, a atteint un point de crise en France, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Chenay a décidé de continuer à pratiquer.

“J’ai presque 99 ans, je devrais réduire mon activité pour de nombreuses raisons”, a-t-il déclaré.

«Je travaille plus lentement qu’avant, je dois faire attention.»

La banlieue parisienne de Chevilly-Larue, par exemple, ne compte que trois médecins pour sa population de 19 000 habitants.

Flambée de coronavirus: des manifestants déclenchent un feu d’artifice à Paris lors d’une confrontation avec la police

«Nous avons une maladie très contagieuse, qui n’a pas encore touché beaucoup de gens. Nous nous sentons impuissants. Nous n’avons pas de traitement », a déclaré Chenay.

«Nous n’avons pas la possibilité d’isoler les gens, nous n’avons pas les moyens de savoir qui est malade et qui ne l’est pas.

«J’étais en contact avec pas mal de malades qui étaient probablement positifs. Ce serait surprenant si je n’étais pas positif aussi, d’autant plus que j’avais des symptômes pendant un certain temps. “

Lorsque Chenay a commencé à montrer des symptômes de COVID-19, il a dû prendre la décision difficile de mettre fin aux rendez-vous en personne, selon Al Jazeera.

“C’est une personne extraordinaire, avec son âge, sa lucidité, sa joie de vivre, même à son âge avancé”, a déclaré une femme à ..

Il est de retour à prendre des rendez-vous virtuels maintenant qu’il n’est plus en quarantaine.

