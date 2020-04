Le Premier ministre grec annoncera un assouplissement des restrictions en raison du coronavirus

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis annoncera la semaine prochaine un plan de transition vers une vie normale et un assouplissement des restrictions imposées par le coronavirus, a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas.



En Grèce, le 27 avril, diverses restrictions imposées depuis la mi-mars expireront. La plupart des entreprises du pays sont fermées et la sortie sans but du domicile et les déplacements en voiture sont interdits.

«Le Premier ministre informera les Grecs le 27 avril, ou immédiatement après, au début de la semaine prochaine, des prochaines étapes et des plans pour revenir à une vie normale», – a déclaré Petsas.

Il a également déclaré que la semaine prochaine, le Premier ministre informerait le Parlement de la situation et des prochaines étapes.

Selon Petsas, la transition vers une vie normale sera progressive.

“Nous ne sommes pas encore là. Nous devons suivre les mesures qui sont en vigueur jusqu’au 27 avril. Dans tous les cas, le retour sera progressif, long et réfléchi, afin que nous n’ayons pas d’échecs. Ce sera une tâche difficile que nous devons tous accomplir ensemble », – a déclaré Petsas.

Selon lui, il est possible de commencer par des groupes de population qui, comme le montrent les statistiques et les spécialistes, sont moins exposés à de graves complications.

«Cela peut commencer par des activités économiques impliquant moins de monde, comme les petits magasins de détail. Cela peut également inclure les écoles. Dans tous les cas, nous avons la responsabilité de protéger les groupes les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les concitoyens atteints de maladies », – a déclaré le porte-parole.

«La transition progressive vers une vie normale commence symboliquement avec le pouvoir judiciaire, à partir du 27 avril, des bureaux hypothécaires seront ouverts. En outre, les tribunaux d’instance et les tribunaux de première instance seront ouverts pour des affaires judiciaires spécifiques, avec l’accord des parties. Pour minimiser tout encombrement, le processus sera mené par des secrétaires sans la participation des parties », a déclaré Petsas.

L’État islamique prévoit d’établir un réseau terroriste dans l’UE