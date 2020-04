Le président français estime que pour l’UE, à cause du coronavirus, le moment de vérité est venu

Comme l’a fait remarquer Emmanuelle Macron, solidarité avec les pays touchés par le coronavirus.

Le président français Emmanuel Macron estime que le moment de vérité est venu pour l’Union européenne, où la communauté européenne doit faire preuve de solidarité envers les pays touchés par l’épidémie du nouveau type de coronavirus. Il l’a déclaré dans une interview au Financial Times publiée jeudi.

«Pour nous, le moment de vérité est venu où nous devons décider si l’Union européenne est un projet politique ou simplement un marché. Je pense que c’est un projet politique. Nous avons besoin de transferts financiers et de solidarité, ne serait-ce que pour que l’Europe reste forte », a déclaré Macron.

«Si nous ne pouvons pas le faire aujourd’hui, je vous assure que le populisme gagnera – aujourd’hui, demain, après-demain en Italie, en Espagne, peut-être en France ou ailleurs. Si ce [EU] est un projet politique, alors le facteur humain est le principal, et les considérations de solidarité devraient entrer en vigueur, et l’économie s’en éloignera. Et n’oublions pas que l’économie elle-même est une science sociale », – a déclaré le président de la France.

Il est convaincu que si les pays de l’UE ne sont pas en mesure de s’aider eux-mêmes dans une crise aussi grave, cela affectera grandement la façon dont l’Union européenne percevra à l’avenir.

“Les gens vont commencer à dire:” Quel genre de voyage merveilleux [the EU] nous offre? Ces gens ne vous protégeront pas pendant la crise, ni après elle, ils ne seront pas solidaires avec vous », – a suggéré Macron.

La fin du processus de mondialisation.

D’une manière générale, le président de la France a qualifié la pandémie de coronavirus et la crise économique mondiale qui en a résulté de “choc anthropologique énorme” qui changera beaucoup dans la vie des gens, tout d’abord – mettra fin au processus de mondialisation.

«Cela changera l’essence de la mondialisation dans laquelle nous vivons depuis 40 ans», a déclaré le politicien.

Il a reconnu que ce processus a permis de se débarrasser de nombreux régimes totalitaires et de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. «Mais surtout ces dernières années, [globalization] a accru les inégalités dans les pays développés. Il était clair que ce type de mondialisation atteignait la fin du cycle, ce qui sapait la démocratie », a déclaré Macron.

«Nous avons franchi la voie de l’impensable.»

Dans le même temps, le président français a admis qu’il n’avait pas de réponse, à quel stade était la crise en ce moment.

«Je ne sais pas si nous sommes au début ou au milieu d’une crise – personne ne sait. L’incertitude s’est développée dans tout ce que nous devons accepter. Nous avons marché sur le chemin de l’impensable », – a-t-il dit.

“Nous avons tous un sérieux besoin de créer quelque chose de nouveau, car c’est tout ce que nous pouvons faire maintenant”, –

ajouta le politicien.

Macron, en particulier, pense que la pandémie actuelle changera l’attitude des gens à l’égard de l’environnement et une fois qu’elle sera terminée, les gens seront plus attentifs à la qualité de l’air qu’ils respirent. “Les gens diront:” Vous avez tout arrêté à cause de cette maladie, et maintenant vous voulez que je respire à nouveau le mauvais air “,”, a noté le président.

Mesures de la Chine.

Macron estime que la réponse au nouveau type de pandémie de coronavirus en Chine et dans les pays occidentaux ne peut être comparée, et il est sûr que tout n’est pas connu sur les actions de Pékin.

Se référant à un accès plus libre à l’information dans les pays occidentaux et à d’autres différences, Macron a déclaré: «Compte tenu de ces différences, des décisions qui ont été prises et de ce que la Chine, que je respecte, est aujourd’hui, ne soyons pas assez naïfs pour dire qu’ils ont fait un beaucoup mieux », – a déclaré Macron.

“Nous ne savons pas. Il y a certainement des choses qui se sont passées que nous ignorons », – a-t-il dit.

Une épidémie de la maladie causée par le nouveau coronavirus a été enregistrée fin 2019 dans le centre de la Chine, et l’Organisation mondiale de la santé l’a déclaré pandémique le 11 mars.

Pendant cette période, plus de 2 millions de personnes ont été infectées et près de 140 000 sont décédées. En Chine même pendant cette période, selon les statistiques officielles, 83,7 mille personnes ont été infectées, 3,3 mille sont mortes.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a promis à Pékin «des problèmes difficiles» à Londres après la pandémie