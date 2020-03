Le président Trump se rend chez «Nasty» Emmanuel Macron lors d’un événement de l’OTAN

Le président Trump a entamé sa visite à Londres pour une conférence clé de l’OTAN en soulevant des questions sur la sagesse du président français Macron, affirmant que l’alliance souffrait d’une “mort cérébrale”, la qualifiant d’insultante et indiquant que la France souffrait de ses propres problèmes.

Mardi, la conférence de l’OTAN à Londres marquant le 70e anniversaire de la fondation de la plus grande alliance de sécurité au monde a commencé par une conférence de presse conjointe entre le président américain Donald Trump et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. L’approche de la réunion a été éclipsée par l’accélération des démarches vers la création par les États membres de l’Union européenne de leur propre union de défense, et le principal moteur de ce mouvement Emmanuel Macron accusant l’OTAN de souffrir de «mort cérébrale».

Macron affirme que l’OTAN souffre de «mort cérébrale» alors que l’Allemagne s’engage à augmenter ses dépenses de défense https://t.co/2Pf12MFuyz

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 7 novembre 2019

Le président Trump a répondu directement aux critiques mardi et a ouvert ses portes en vérifiant le nom du président turc Erdogan, qui a déjà répondu aux commentaires du président français Emmanuel Macron en disant que c’était lui, et non l’alliance, qui souffrait d’une “mort cérébrale”. Le président a déclaré que les commentaires d’Erdogan étaient «intéressants» et a salué le travail en cours de l’alliance, en faisant remarquer: «L’OTAN sert un grand objectif. Cela a dû être injuste pour les États-Unis parce que les États-Unis ont payé un montant disproportionné, et j’ai entendu dire que le président Macron avait déclaré que l’OTAN était un cerveau. Je pense que c’est très insultant pour beaucoup de forces différentes. »

Il a poursuivi: «C’est une déclaration difficile quand vous faites une déclaration comme celle-là, c’est très méchant pour 28 pays. Ils ont un taux de chômage très élevé en France, ils ne vont pas bien du tout économiquement. Ils commencent à taxer les produits des autres, donc nous commençons à les taxer maintenant… nous faisons leurs vins. C’est une déclaration difficile à faire quand vous avez une situation aussi difficile en France, regardez les gilets jaunes… ils ont eu une année très difficile. On ne peut pas faire des déclarations comme ça à propos de l’OTAN, c’est très irrespectueux. “

Le président Trump a averti que les choses allaient “devenir très difficiles” pour l’Europe si elles ne se formaient pas sur l’OTAN et le commerce, et a insisté sur le fait “Personne n’a plus besoin de l’OTAN que la France”.

Malgré le discours dur sur la France, le président Trump a insisté sur le fait que pendant qu’il assurait la première présidence américaine, il ne pouvait pas blâmer le président Macron d’avoir fait de même pour son pays. Le président a déclaré: «Ça va. J’ai toujours eu une bonne relation avec Emmanuel. Mais parfois, il dit des choses qu’il ne devrait pas dire, et parfois je suis en désaccord avec sa politique à l’égard de la France. Mais il doit faire ce qu’il doit faire, mais parfois il fait des choses contraires aux intérêts de la France. »

Le chef de l’OTAN est d’accord avec Donald Trump, l’Europe devrait trouver plus d’argent pour l’alliance militaire https://t.co/KxcgHd1lAI pic.twitter.com/KgmShhaCu9

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 8 juin 2016

Le secrétaire général Stoltenberg, que le président Trump a salué pour avoir fait du bon travail en réunissant l’OTAN, a déclaré que l’alliance allait de loin en puissance. Il a déclaré au dossier de presse: «Ce n’est pas le cas. L’OTAN est active, l’OTAN est agile, l’OTAN s’adapte… nous intensifions la lutte contre le terrorisme et, pour la première fois en tant qu’alliance, nous enquêtons sur les implications sécuritaires de la Chine… L’OTAN est le seul endroit où l’Amérique du Nord et l’Europe se rencontrent journée pour discuter et prendre des mesures ensemble, répondant à un large éventail de menaces et de défis de sécurité différents.

«Et nous le faisons plus maintenant que nous ne l’avons fait depuis de très nombreuses années. Ce n’est pas le moins parce qu’il a été si clairement exprimé par le président Trump que nous avons besoin d’un partage équitable du fardeau, nos alliés s’intensifient … il y a des différences parce que nous sommes 29 pays différents des deux côtés de l’Atlantique … mais malgré ces différences, nous sommes capables de s’unir autour d’une cause fondamentale parce que nous sommes plus forts ensemble. »

Le président Trump a fait de la fixation de l’alliance de l’OTAN un élément clé de sa présidence. Alors que ses premiers commentaires sur les membres de l’OTAN ne payant pas leur juste part étaient fortement critiqués par les médias traditionnels et ses opposants politiques comme endommageant l’alliance, le président a rapidement donné raison, car les membres de l’OTAN ont augmenté leurs dépenses de défense vers l’exigence d’adhésion au plancher de deux pour cent. .

Alors que le secrétaire général Jens Stoltenberg a félicité Trump d’avoir encouragé les États membres à s’impliquer davantage, il a également été félicité d’un quart moins probable – l’ancienne première ministre britannique Theresa May, qui a accueilli le président lors de son dernier voyage à Londres comme l’un des derniers les principaux événements officiels de sa direction. Partageant une scène avec le président dans les bâtiments du ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre de l’époque a déclaré: «Grâce en partie à votre message clair sur le partage des charges, Donald, nous avons vu des membres s’engager à verser 100 milliards de dollars supplémentaires, augmentant ainsi leurs contributions à notre sécurité partagée. “

Le Premier ministre britannique May salue Trump pour avoir renforcé l’Alliance de l’OTAN https://t.co/RCkqJ74DHH

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 4 juin 2019