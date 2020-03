Le problème du nombre de personnes infectées par Covid-19 en France

Comme c’est le cas dans différents pays depuis l’enregistrement des premiers cas de coronavirus, les autorités sanitaires françaises annoncent chaque jour le nombre de personnes infectées devant des caméras de télévision. Cependant, le faible nombre de tests ne reflète pas l’ampleur réelle de l’épidémie, rapportent les médecins demandant un échantillonnage plus représentatif.

Le lundi 23 mars, la France a présenté 16 257 cas confirmés de coronavirus, tandis que le nombre de personnes infectées a atteint 24 904 en Allemagne, 33 089 en Espagne et 59 138 en Italie. La France annonce-t-elle des chiffres bien inférieurs à ceux de ses voisins européens, cela signifie-t-il que l’épidémie la punit moins? Non, ils dénoncent les médecins français qui exigent la publication des cas de personnes réellement infectées et de ceux sans symptômes.

Le professeur William Dab, épidémiologiste et ancien directeur général de la santé en France, nécessite des tests réguliers auprès d’un échantillon important de la population. Son approche reflète la disparité, par exemple, des pratiques entre Paris et Berlin.

La France effectue 4 000 tests quotidiennement, tandis que l’Allemagne en effectue deux fois plus, 8 000. La France se concentre sur le dépistage des personnes gravement malades, des personnes âgées et du personnel médical, tandis que l’Allemagne privilégie la détection de masse.

La raison de cette différence entre les deux moteurs de l’UE réside principalement dans le fait que la France effectue ses analyses essentiellement dans les hôpitaux et que ses laboratoires, contrairement aux Allemands, ne sont pas robotiques, ce qui est nécessaire pour ce travail.

Le gouvernement français reconnaît pour l’instant le manque. Le ministre de la Santé Olivier Véran assure que les autorités sont prêtes à “évoluer rapidement sur la stratégie des portes” pour “multiplier les tests au moment où ils mettent fin à la quarantaine. De plus, il a assuré que des tests très bientôt et plus accessibles arriveraient.

Comme le note le professeur de néphrologie Philippe Grimbert, interviewé par le journal JDD, “la détection précoce et massive des populations exposées” peut être la stratégie la plus efficace, à l’image de celle menée par la Corée du Sud.

