Le projet de loi sur le Brexit qui risque de faire trafiquer des enfants réfugiés

Un autre jour de survie commence (Photo: Refugee Youth Service)

Dans la zone industrielle en bordure de Calais, les tentes sont éparpillées dans les décharges ou perchées sur des tas de scories. A l’intérieur d’eux, des enfants réfugiés non accompagnés dorment.

Il fait encore nuit quand ils sont réveillés de force par des policiers en tenue anti-émeute, qui secouent les tentes et crient en français. Assez effrayant pour les adultes, c’est terrifiant pour les enfants. Mais certains d’entre eux s’y sont endurcis et cela aussi est insupportablement triste.

Leurs sacs de couchage sont retirés, le sommeil est perturbé et un autre jour de survie commence.

Pour les quelque 200 enfants réfugiés non accompagnés qui dorment actuellement dans les zones industrielles ou sur les trottoirs du nord de la France, la vie est incroyablement difficile.

Presque chaque jour commence par une expulsion avant 9 heures du matin, une opération arbitraire et cruelle menée par les autorités françaises pour déplacer sans cesse des jeunes qui vivent déjà dans des conditions désespérées.

Ce sont des enfants qui ont fui la guerre et l’insécurité dans des endroits comme l’Afghanistan, le Kurdistan irakien, le Soudan et l’Érythrée, et qui se sont séparés de leur famille. Beaucoup sont orphelins, d’autres se sont retrouvés le seul membre de leur famille à pouvoir échapper à des situations terribles.

Certains n’ont que huit ans. Ce qui les unit tous, c’est le regard méfiant dans leurs yeux et les couches de vêtements usés qu’ils portent contre le froid.

Les jours traînent tandis que les jeunes s’assoient autour des feux pour essayer de se réchauffer. Aucune éducation, aucun abri, aucun soutien juridique de l’État – aucun de ces droits humains fondamentaux ne semble exister pour eux. Voir leur situation et l’apathie que nos dirigeants manifestent à son égard me laisse dans un état de désespoir et de deuil de l’enfance qui leur manque.

En tant que Field Manager pour Help Refugees dans le nord de la France, mon travail consiste à coordonner des volontaires qui travaillent 24h / 24 pour répondre aux besoins les plus élémentaires. Nous fournissons un soutien ici depuis des années; couvertures, bois de chauffage et plats chauds pour commencer. J’aide à protéger les enfants, signalant les cas particulièrement vulnérables aux avocats et autres personnes qui peuvent aider.

Mon travail consiste à coordonner les bénévoles qui travaillent 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins les plus élémentaires (Photo: Refugee Youth Service)

L’injustice la plus profonde est que pendant qu’ils vivent ce cauchemar dans les rues en France, ceux qui ont de la famille au Royaume-Uni pourraient être chez eux en toute sécurité.

Actuellement, si un enfant réfugié non accompagné en Europe a une famille au Royaume-Uni, il a le droit d’être réuni avec lui. Au fil des ans, je travaille ici, certains enfants avec qui j’ai été en contact ont pu en profiter et vivent maintenant en toute sécurité au Royaume-Uni.

Mais la bureaucratie et le fait de traîner les pieds de la part du gouvernement britannique ont laissé de nombreux enfants encore bloqués, et le gouvernement essaie de supprimer la législation qui pourrait offrir à ceux qui sont encore ici une bouée de sauvetage pour la sécurité.

La semaine dernière, la Chambre des communes a voté contre un amendement au projet de loi de retrait de l’UE (le «projet de loi sur le Brexit») qui aurait préservé le regroupement familial après le Brexit – l’une des dernières voies légales qui existent pour que les enfants non accompagnés trouvent la sécurité.

Si cette route est fermée, les enfants qui essaient de retrouver leur famille au Royaume-Uni ne vont pas décider de dormir pour toujours en France. Ils chercheront d’autres moyens d’atteindre leurs proches, ce qui ne laisse pas d’autre alternative que de se mettre entre les mains des passeurs qui disent pouvoir les aider à se rendre au Royaume-Uni.

Si nos politiciens s’en préoccupaient vraiment, le regroupement familial ne ferait même pas l’objet d’un débat (Photo: Jack Taylor / .)

Cela signifie grimper à l’arrière de camions qui peuvent se révéler être des cercueils à mesure que l’air s’épuise, ou monter à bord de dériveurs fragiles complètement inadaptés aux eaux agitées du canal de navigation le plus fréquenté du monde.

Non seulement cela, cela signifie se mettre sous le contrôle d’adultes sans scrupules qui n’hésiteront pas à les exploiter.

L’expansion du réseau de contrebande n’est pas seulement une possibilité en cas de regroupement familial de la poubelle gouvernementale. C’est la seule alternative. Des enfants sont placés entre les mains de trafiquants et la réalité est sombre.

Pendant ce temps, le gouvernement tente d’apaiser ceux d’entre nous qui défendent les enfants réfugiés en nous assurant que la protection de leurs droits sera une priorité absolue après le Brexit et que les futurs plans seront négociés dans le projet de loi sur l’immigration.

Cela ressemble à de l’air chaud. Si nos politiciens s’en préoccupaient vraiment, le regroupement familial ne ferait même pas l’objet d’un débat. Il ne peut y avoir aucune justification morale pour affaiblir les protections juridiques autour de certains des enfants les plus vulnérables d’Europe.

Plus: Brexit



Le Brexit Bill est maintenant avec les Lords, où Lord Alf Dubs cherche à rétablir l’amendement qui consacrerait le droit au regroupement familial dans notre loi.

Il reviendra ensuite aux Communes, qui doivent voter à nouveau d’ici mercredi 22 janvier et c’est pourquoi nous appelons désespérément les gens à envoyer un courriel à leurs députés pour leur demander de voter en faveur de l’amendement Dubs et de protéger le regroupement familial pour les personnes seules enfants réfugiés après le Brexit.

Au fil des ans, j’ai vu tant d’enfants disparaître. Je sais que beaucoup d’entre eux auront fait confiance aux passeurs, ce que je ne sais pas, c’est où ou comment ils se trouvent.

Si le gouvernement britannique vote pour supprimer la voie légale vers le regroupement familial, je suis sûr que de nombreux enfants avec lesquels je travaille actuellement – ceux qui sont déjà dans des situations désespérées, dormant sur des tas de scories et accrochés à des espoirs fragiles – suivront ceux des enfants disparus entre les mains des passeurs. Ils n’auront pas le choix.

PLUS: Poussée finale pour «faire avancer le Brexit» alors que les députés reviennent pour débattre du projet de loi sur l’accord de retrait du PM

PLUS: Les enfants réfugiés «seront forcés de venir au Royaume-Uni à l’arrière d’un camion après le Brexit»

PLUS: les députés votent contre l’engagement de réunir les enfants réfugiés avec leurs familles