Le PSG consacre le titre au personnel médical dans la bataille contre Covid-19

Nasser Al-Khelaïfi, propriétaire du club parisien, a donné le titre de neuvième ligue aux “héros du quotidien” qui combattent le coronavirus; La Ligue 1 se termine tôt.

C’est pour les héros sans capuchon …

Après le Ligue française de football (LFP) déclaré champion du Ligue 1 dans la saison 2019-2020 à Paris Saint-Germain, le Qatar Nasser Al-Khelaïfi, président de l’équipe parisienne, a assuré que le le titre est dédié au personnel médical et aux “autres héros” qui se battent au jour le jour pendant la Pandémie de Covid-19.

🎙️ Nasser Al-Khelaïfi: «Nous voulons dédier ce titre de @ Ligue1_ESP au personnel soignant et à tous les héros quotidiens dont l’engagement et le sacrifice au fil des semaines nous ont valu notre plus profonde admiration.» # Campe9nesEnCasa 🔴🔵https: // t.co/cK8vIvI3yW pic.twitter.com/O1mgs5HblZ – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 30 avril 2020

“Nous souhaitons dédier ce championnat de France à tous les personnels de santé et autres héros du quotidien, dont l’engagement durant ces semaines a toute notre admiration. Nous comprenons, respectons et soutenons les décisions du gouvernement français. La santé doit toujours être notre priorité », a déclaré l’homme d’affaires dans un communiqué.

🔝🏆⚡ @PSG_espanol est officiellement le champion de France 2⃣0⃣2⃣0⃣! Campe # Campe9nesEnCasa pic.twitter.com/KMDJzYFLM1 – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 30 avril 2020

L’incertitude vécue sur le territoire français par expansion incessante du coronavirus conduit à gouvernement d’interdire tous les événements qui rassemblent un grand nombre de personnes, décret soutenu par le LFP, qui a annoncé jeudi les critères de nomination du monarque de Ligue 1, ainsi que les clubs qui iront en compétition UEFA et les descendants.

Félicitations, buteur! ⚽🇫🇷 https://t.co/tWsP7Aq5ei – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 30 avril 2020

“J’aimerais Merci aux joueurs et à tous les membres du club pour leur magnifique travail. Ce titre récompense votre engagement quotidien. En ces temps difficiles, J’espère que ça apporte un peu de bonheur et d’espoir à nos followers. Son soutien indéfectible fait avancer le club. Je vous remercie infiniment », a-t-il ajouté.

Steve (37 ans) est un camionneur qui est sur la route tous les jours pour approvisionner les entreprises qui restent ouvertes: «Laissez tout le monde jouer le jeu, #QuedateEnCasa autant que possible afin que nous puissions sortir rapidement! Il a toujours été fan du PSG! 🔴🔵 # HéroeDelDía pic.twitter.com/MasNaxNUMI – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 30 avril 2020

Avec 10 jours pour jouer, Le PSG avait 12 unités d’avance à propos de son plus proche poursuivant, le Olympique de Marsella, un large écart qui lui a valu son neuvième ligue et n’en mettre qu’une en dessous de Saint-Étienne, le club le plus titré du football français.

Je suis désireux de célébrer ce titre, quand les conditions le permettent, avec la grande famille du Paris Saint-Germain », a condamné Al-Khelaïfi.

(Avec des informations de Notimex)