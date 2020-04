Le public français n’est pas confiant dans la réponse du coronavirus du gouvernement de Macron

Un sondage a révélé que seulement 35% du public français est confiant dans les actions entreprises par le gouvernement du président Emmanuel Macron pour lutter contre l’épidémie du coronavirus de Wuhan.

Le sondage, mené par la firme BVA et publié par le diffuseur Europe 1, est intervenu après un discours prononcé dimanche par le Premier ministre français Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran sur l’état actuel du pays.

Révélant que la confiance dans la gestion des coronavirus par le gouvernement avait chuté au cours du week-end, seulement 35% déclarent avoir confiance dans les actions du gouvernement, contre 37% mesurés vendredi. Une minorité, 39%, a déclaré ne pas avoir confiance dans la qualité des informations que les autorités publiques leur fournissaient.

La BVA a déclaré qu’il existait une importante disparité de confiance entre ceux qui peuvent travailler à domicile et ceux qui continuent de travailler dans les mêmes conditions qu’avant le verrouillage, avec des niveaux de confiance de 43% et 29% respectivement.

Au moins 25 villes et villages français ont éclaté en émeutes en tant que police d’attaque des «jeunes» https://t.co/nsvO8FFQ4k – Breitbart London (@BreitbartLondon) 21 avril 2020

Le moral des ménages français s’améliorerait, a déclaré BVA, mais a noté que seulement 13% des Français étaient confiants quant à la situation économique globale du comté.

Ces dernières semaines, la France a connu une augmentation des cas de coronavirus et des décès. Il y a eu près de 160 000 cas de coronavirus confirmés et plus de 20 000 décès, derrière seulement l’Espagne et l’Italie en Europe.

Le gouvernement a également eu des problèmes avec l’application des mesures de verrouillage strictes dans certaines régions du pays, en particulier les quartiers suburbains «vulnérables».

Dans le département des Yvelines, des gangs de «jeunes» locaux ont attaqué la police presque quotidiennement au cours des deux dernières semaines. D’autres ont sonné l’alarme quant à la possibilité d’une nouvelle escalade de la violence en raison de mesures de verrouillage entraînant une pénurie de drogues dans la rue.

