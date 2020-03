Le rallye des Schtroumpfs français se poursuit malgré l’interdiction des coronavirus: “Nous ne devons pas arrêter de vivre” – National

Le spectacle Schtroumpf doit continuer, coronavirus et tout.

La petite ville française de Landerneau a vu un nombre record de personnes se rassembler ce week-end pour un rallye Schtroumpf, selon l’Agence France-Presse (.).

Le maire de la ville, Patrick Leclerc, a profité de l’événement pour renforcer l’importance de continuer à vivre normalement, malgré les craintes grandissantes concernant la nouvelle maladie des coronavirus, connue sous le nom de COVID-19.

“Il ne faut pas cesser de vivre”, a expliqué Leclerc à l’.. “C’était l’occasion de dire que nous sommes vivants.”

Environ 3 500 personnes se sont présentées en vêtements bleus et blancs pour célébrer leurs personnages de dessins animés préférés. Ils visaient également à battre le record du monde Guinness avec leurs chiffres, même après que la France ait interdit tous les rassemblements de plus de 1000 personnes un jour plus tôt.

L’interdiction est en réponse à la propagation rapide du nouveau coronavirus. Plus de 1 700 personnes ont été malades du virus en France et 33 sont décédées mercredi matin, selon Johns Hopkins.

Des gens déguisés en Schtroumpfs («Schtroumpfs» en français), une franchise de bandes dessinées belge centrée sur une colonie fictive de petites créatures bleues ressemblant à des humains qui vivent dans des maisons en forme de champignon dans la forêt, assistent à un rassemblement record mondial de Schtroumpfs sur 7 mars 2020, à Landerneau, ouest de la France.

.

L’un des «Schtroumpfs» a déclaré au média français: «Le coronavirus n’est pas un gros problème. Ce n’est rien.”

Un autre a convenu: «Il n’y a aucun risque. Oui, nous allons Smurferize le coronavirus. “

Le rassemblement a cependant suscité les critiques des autres.

La publication italienne La Repubblica a qualifié le rassemblement de “bombe virale potentiellement très dangereuse”, tandis que le journal Il Secolo XIX l’a qualifié de “geste irresponsable” qui pourrait augmenter le risque de propagation du virus, selon l’..

L’Italie est actuellement confrontée à l’épidémie de coronavirus la plus grave d’Europe, avec au moins 10 000 cas en quelques jours. L’ensemble du pays est en lock-out pour tenter de contenir l’épidémie de COVID-19.

Le nombre de décès dus au virus dans le pays est passé mardi à 631 contre 463 un jour plus tôt, ont annoncé les autorités italiennes de la protection civile.

Les navetteurs font preuve de prudence en matière de transport en commun après les inquiétudes liées aux coronavirus

Le nouveau coronavirus a été identifié pour la première fois dans la province du Hubei, en Chine, en décembre 2019 et s’est propagé rapidement. Alors que l’épidémie a commencé à se stabiliser en Chine, il semble que le virus ait pris pied dans un certain nombre de pays à travers le monde et continue de se propager. Confus à propos de COVID-19? Voici certaines choses que vous devez savoir: Les responsables de la santé disent que le risque est très faible pour les Canadiens, mais ils mettent en garde contre les voyages dans les régions touchées (une liste peut être trouvée ici). Si vous vous rendez dans ces endroits, ils vous recommandent de vous surveiller vous-même pour voir si vous développez des symptômes et si vous le faites, de contacter les autorités de santé publique.

Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires – très similaires à un rhume ou à la grippe. Certaines personnes peuvent développer une maladie plus grave. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques graves comme les maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales.Pour empêcher le virus de se propager, les experts recommandent de se laver les mains et de tousser fréquemment dans votre manche. Et si vous tombez malade, restez à la maison.Pour une couverture COVID-19 complète de Global News, cliquez ici.

–

