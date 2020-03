Le regard d’un Français au Nicaragua ouvre le mois de la francophonie au Nicaragua

Le mois de la Francophonie au Nicaragua qui honore l’écrivain Simone Beauvoir et Claribel Alegría est aussi une “célébration de la langue française dans les pays francophones”, a déclaré Philippe Létrilliart, ambassadeur de France, lors de l’ouverture de l’exposition. Regard d’un Français au Nicaragua, par le photographe Yonnel Bécognée, dans l’Alliance française à Managua.

À ces célébrations culturelles qui ont débuté le 6 mars et se termineront le 29 mars, les pays francophones du Canada, l’Argentine, le Costa Rica, le Luxembourg, le Mexique, la Suisse et l’Uruguay et la République dominicaine participent.

Lire: Saudade, livre de poésie d’amour de Claribel Alegría, a été publié en français par Jacques Aubergy

“Nous allons avoir du théâtre, du cinéma, des expositions, des concerts, des conférences et des activités pédagogiques dans les écoles et les universités sur l’apprentissage de la langue française”, a expliqué le diplomate. Plus d’informations sur les événements, visitez le site de l’Alliance française.

Le photographe français Yonnel Bécognée pose lors de l’ouverture de l’exposition Regard d’un Français au Nicaragua, dans l’Alliance française. LA PRESSE / Oscar Navarrete

Hier, l’exposition a ouvert Regard d’un Français au Nicaragua, par le photographe français Yonnel Bécognée, sur les paysages et portraits du Nicaragua.

Pour sa part, la traductrice Michélle Dospital a lu le poème Saudade de Claribel Alegría; tandis que les élèves de l’école française chantaient une chanson francophone.

L’exposition pédagogique a également été présentée Dis-moi dix mots. De son côté, la médiathèque de l’Alliance française a ouvert sa salle de vente de livres en français.

Photo de Yonnel Bécognée. LA PRESSE / Reproduction / Oscar Navarrete

Photo de Yonnel Bécognée. LA PRESSE / Reproduction / Oscar Navarrete

Photo de Yonnel Bécognée LA PRESSE / Reproduction / Oscar Navarrete

Pour sa part, le photographe français Yonnel Bécognée, a déclaré que ses photos capturent divers moments du Nicaragua, ses paysages et personnages dans les rues, moments pour lui très “enrichissants”.

Le produit de la vente ira à un fonds social avec lequel il couvrira certains besoins des enfants à faible revenu, tels que les fournitures scolaires, les uniformes et les chaussures.

Philippe Létrilliart, Ambassadeur de France, en compagnie du photographe français Yonnel Bécognée. LA PRESSE / Oscar Navarrete

Hommage à Simone Beauvoir et Claribel Alegría

“Nous voulions également profiter de ce mois de la Francophonie pour mettre en lumière deux grandes figures de Simone Beauvoir (1908-1986), auteur du célèbre livre sur le féminisme Le deuxième sexe (The Second Sex) publié il y a 70 ans”, a expliqué la diplomate.

Il a ensuite rendu hommage au poète Claribel Alegría (1924-2017), Prix Reina Sofía de poésie ibéro-américaine 2017, décédé le 25 janvier de l’année dernière à 93 ans. “Elle est une poète bien connue en Amérique centrale et elle est une poète universelle”, a déclaré Létrilliart.

Cette année, l’Ambassade de France a apporté son soutien à la publication de l’édition bilingue de Saudade. Ce livre a été traduit en français par Michelle Dospital et publié par Jacques Aubergy de la maison d’édition L’atinoir.

Lisez aussi: Décès du poète nicaraguayen Claribel Alegría

Cet hommage à son œuvre, un an après la mort du poète, aura lieu ce vendredi 8 mars au Centre culturel Pablo Antonio Cuadra, à 18h00.

À la table littéraire, ils commenteront le travail et la vie du poète, la journaliste Angela Saballos, la traductrice française Michélle Dospital, le poète Michéle Najlis et l’écrivain Sergio Ramirez.