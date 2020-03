Le regard d’une jeune femme chinoise sur le coronavirus en Europe

L’Europe est le nouvel épicentre du coronavirus. Comment une jeune chinoise voit-elle la gestion de la pandémie dans le vieux continent? Feiyin Chen est une youtubeuse qui s’est concentrée sur cette question et a partagé avec RFI son point de vue sur la crise maintenant que la détention est terminée en «Après plus d’un mois de quarantaine dans nos maisons, les gens commencent à sortir et à faire des activités ils reprennent peu à peu. C’est la première fois que je viens aussi loin depuis l’épidémie de janvier. Maintenant que l’épidémie atteint d’autres pays, devraient-ils être inquiets? Faut-il porter des masques? »Ceci est écrit sur sa page Facebook, Feiyin Chen, connue sous le nom de Fei, une jeune youtubeuse chinoise qui vit en Argentine, où elle enseigne sa langue maternelle. Le coronavirus l’a laissée piégée à Shanghai. «Après plus d’un mois de mise en quarantaine dans nos maisons, les gens commencent à partir et les activités reprennent progressivement. C’est la première fois que je viens aussi loin depuis l’épidémie de janvier. Maintenant que l’épidémie atteint d’autres pays, devraient-ils être inquiets? Dois-je porter un masque? “

Ceci est écrit sur son Facebook par Feiyin Chen, connu sous le nom de Fei, un jeune youtubeur de nationalité chinoise qui vit en Argentine, où elle enseigne sa langue maternelle. Le coronavirus l’a laissée piégée à Shanghai. De là, il n’a cessé d’informer plus de 250 000 personnes qui suivent sa chaîne MandarinLab, sur YouTube, sur l’évolution du coronavirus en Chine.

Respectant le Covid 19 … et la distance, RFI s’est entretenu avec Fei, via Internet.

RFI- Fei, quelle est la situation en ce moment en Chine, des marchés d’animaux vivants ont-ils été ouverts, par exemple?

«La situation s’améliore depuis plusieurs semaines et la tranquillité se fait sentir. Les gens se promènent déjà, tous les commerces et restaurants ont déjà ouvert leurs portes. Seuls les poissons et crustacés vivants sont vendus à Shanghai, le reste des animaux vivants est totalement interdit depuis de nombreuses années. Les fruits de mer et la volaille vivants sont souvent vendus dans d’autres régions de la Chine. Les animaux sauvages sont illégaux et il n’y a que quelques marchés illégaux où ils ont été victimes de la traite, qu’il est aujourd’hui impossible pour eux de rouvrir, ils nuiraient à la santé publique. »

RFI-Dans votre vidéo, vous demandez si d’autres pays devraient être concernés, n’est-ce pas?

“Ils devraient se rendre compte que ce virus n’est pas juste une autre grippe, que le discours est faux. Le fait que le taux de mortalité soit faible et que les jeunes ne les affectent pas autant ne signifie pas qu’ils ne seront pas infectés. Et le problème est la vitesse de l’infection, elle génère en peu de temps une très grande masse de personnes infectées et les ressources médicales sont limitées. Nous avons tous des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies préexistantes dans nos familles. Il est de notre responsabilité de prendre soin de nous pour prendre soin d’eux ».

RFI- L’Italie, l’Espagne et la France ont déjà pris des mesures radicales, pensez-vous que cela a pris?

“Au début, l’objectif était de rassurer les gens sur le fait que ce n’était pas grave, de sorte que les mesures qui ont été appliquées pour contenir l’épidémie n’ont pas été respectées par la population. Il est également difficile d’essayer d’appliquer des mesures radicales dans les pays occidentaux, les mesures prises par la Chine ne pouvant pas être reproduites à 100%. Il est donc difficile de juger qu’elles ont pris trop de temps. Nous savons maintenant que, sans mesures radicales, il n’est pas possible d’empêcher la propagation dans les zones de contagion de continuer à s’étendre. »

-RFI- En Espagne, ils ont proposé des activités virtuelles pour alléger le confinement dans les maisons. En Chine, c’est arrivé la même chose? Existe-t-il de telles mesures?

«Oui, lorsque le début des cours a été reporté (l’épidémie a commencé pendant les vacances d’hiver), le ministère de l’Éducation était chargé de préparer, filmer et télécharger toutes les classes de toutes les matières à tous les niveaux scolaires sur des plateformes virtuelles pour que les étudiants pouvaient continuer à étudier depuis chez eux. Les films qui allaient sortir ont également été téléchargés gratuitement sur les plateformes en ligne. »

-RFI: Le Premier ministre français s’est plaint ce week-end de l’indiscipline de ses compatriotes qui ont continué dans les cafés et dans les parcs. En Chine, ils étaient plus obéissants, comment l’expliquez-vous?

«En Chine, depuis que l’alarme nationale de niveau 1 a été activée et que la ville de Wuhan a été mise en quarantaine, pratiquement toutes les entreprises ont été fermées. Seuls les supermarchés, les plats à emporter et les pharmacies ont continué à fonctionner. Donc, tout d’abord, il n’y avait nulle part où aller. D’un autre côté, on a également le sentiment de privilégier le bien-être collectif, par rapport aux souhaits individuels. Ce sentiment d’union est particulièrement renforcé en temps de crise, car les guerres, les famines et la crise du Sars sont encore latentes dans la mémoire collective des Chinois. ”

RFI- En France, au moins, il y a beaucoup de débats sur l’utilisation du masque … Infecté ou ne devrait-il pas le porter?

«Oui, en Chine, l’utilisation d’un masque facial est obligatoire depuis le début de l’épidémie. Le problème avec covid-19 est qu’il a une très longue période d’incubation. Pendant la période d’incubation, vous ne savez pas si vous êtes infecté et en n’utilisant pas de couvre-masque, il infecte plus de personnes. Donc, la bonne façon d’agir est de penser que nous sommes tous des potentiels infectés. Si nous portons tous le masque, nous évitons la possibilité d’infecter les autres. “

RFI- Il y a eu des cas de personnes qui ont été guéries du coronavirus mais qui sont retombées, en Chine ils n’ont pas peur que le coronavirus revienne comme ça?

“Oui, la communauté scientifique est très préoccupée par cette question. Bien qu’il y ait pour le moment très peu de cas, on sait peu de choses sur les effets de covid-19. Il n’a pas encore été prouvé qu’ils ont infecté d’autres personnes lorsqu’ils sont à nouveau positifs. Mais on ne sait pas encore pourquoi cela se produit et quelles conséquences cela peut avoir pour la personne ».

RFI- Comment avez-vous vécu la course des taureaux?

«J’ai commencé à regarder des séries pour me distraire, celles qui sont romantiques et heureuses. Je ne pouvais pas m’empêcher d’être au courant de l’actualité, ici étant le premier lieu de l’épidémie, tout était incertain, on ne savait pas si elle pourrait être contrôlée ou dans combien de temps. Sur la base de tout ce que je lis chaque jour, dans les médias chinois, dans les médias anglais et espagnols, j’ai commencé à informer mes followers de l’évolution des choses ici. À Shanghai, il n’y avait aucune restriction pour sortir, alors il est aussi allé acheter de la nourriture et des bonbons pour prendre l’air. Je devais également être conscient de la question de mon retour à Buenos Aires, car ils ont reporté mon vol deux fois. »

RFI- Que recommanderiez-vous aux Européens de faire pour réduire le confinement?

«Évitez de paniquer, si les gens ne quittent pas leur domicile, la propagation est contrôlée. La bonne chose est qu’ils ont déjà les expériences de la Chine, nous savons déjà que ce virus peut être contrôlé, nous avons besoin de la coopération de tous pour éviter de continuer à le propager. Ici a circulé un mème qui dit: “le moment est enfin venu de rester au repos et comme vous apportez une contribution à la société, appréciez-le.” Ils peuvent profiter de ce temps pour travailler à la maison sans perdre de temps dans les transports, passer du temps à planifier des projets personnels, terminer la lecture de ce livre qui était toujours en attente, passer plus de temps avec la famille, avec les enfants, etc. Cette crise va se produire, mais nous avons besoin d’empathie, de solidarité, de compassion et d’entraide pour la surmonter. Nous ne vivons pas seuls dans ce monde, afin que chacun de nous puisse être bien, nous avons besoin de nous tous pour être bien. “

