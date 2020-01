Le restaurant de Paul Bocuse est sur le point de perdre sa troisième étoile Michelin

Le restaurant Paul Bocuse, où le chef français récemment décédé était le chef de file de la nouvelle couisine française – et de la haute cuisine mondiale – perdra sa troisième étoile Michelin dans l’édition 2020 du guide.

C’est ce qu’a annoncé le portail français Atabula, qui rappelle ce que de nombreux experts du secteur mettaient déjà en garde : que le nouveau directeur mondial du guide, Gwendal Pouillenec, est déterminé à déclasser certaines vaches du secteur. Et il n’y a rien de plus sacré que ce restaurant, qui a conservé les trois étoiles le plus longtemps de l’histoire.

L’exclusivité Atabula peut paraître choquante, puisque le guide n’a même pas attendu deux ans après la mort de Bocuse pour retirer l’étoile de son restaurant, mais le déclin de l’établissement – ou plutôt son immobilité – se poursuit depuis près d’une décennie maintenant.

Les efforts de Vincent Leroux, François Pipala et Gilles Reinhardt, le triumvirat qui commande aujourd’hui le restaurant, et leurs efforts pour renouveler l’équipement et les menus, n’ont pas convaincu les inspecteurs du guide.

Une révolution qui pourrait venir en Espagne

Après que certains restaurants emblématiques aient perdu leurs trois étoiles dans l’édition 2019 des guides italien et français, on a beaucoup parlé de la possibilité que cela se reproduise avec certains des plus anciens restaurants tri-étoiles d’Espagne. Finalement, ils ont tous gardé leurs macarons, mais pourrait-on avoir une surprise dans le guide 2020 ?

Des sources dans le guide ont récemment expliqué à Directo al Paladar que l’année dernière les inspecteurs envisageaient de retirer la troisième étoile à un restaurant espagnol. Finalement, après plus d’une douzaine de visites à l’établissement, il a été décidé de le conserver.

Il reste encore 11 mois avant de savoir ce qui se passera en novembre, quand les étoiles de 2020 seront annoncées, mais avec ce que nous savons déjà le mieux : quand vous verrez la barbe de votre voisin se raser…