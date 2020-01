Le restaurant de Paul Bocuse perd sa troisième étoile au Michelin

Monsieur Paul aurait eu le déplaisir de sa vie, alors il vaut mieux qu’il ne l’ait pas vu. Presque exactement deux ans après la mort du chef de cuisine français, Paul Bocuse, son restaurant phare, la Maison Bocuse près de Lyon, a perdu la troisième étoile Michelin qu’il détenait depuis plus d’un demi-siècle.

La nouvelle a été annoncée par le concours international de gastronomie du nom de l’inspirateur de la nouvelle cuisine, le Bocuse d’Or, qui dans un message sur ses réseaux sociaux a exprimé son ” soutien indéfectible à la Maison Bocuse, qui après 55 ans vient de se voir retirer sa troisième étoile Michelin “. Peu de temps après, la bible rouge de la gastronomie mondiale elle-même a confirmé la décision, qui ne sera pas en noir et blanc jusqu’à la publication annuelle de son palmarès le 27 mai, selon ce qu’il a déclaré à l’Agence France Presse.

” La qualité de l’établissement est toujours excellente, mais elle n’est plus du niveau d’un restaurant trois étoiles “, a déclaré Michelin, qui a indiqué que ses inspecteurs se sont rendus ” plusieurs fois en 2019 ” dans le restaurant pour confirmer leur perception. La pertinence de la décision est démontrée par le fait que le propre patron du Guide Michelin, Gwendal Poullennec, s’est rendu jeudi au restaurant de la banlieue lyonnaise pour annoncer la décision en personne. “Nous devons être justes envers nos clients. Le Guide Michelin est avant tout fait pour ceux qui vont au restaurant”, a déclaré à l’AFP Elisabeth Boucher-Anselin, directrice de la communication du guide rouge.

Feu le chef Paul Bocouse.

La nouvelle n’a pas surpris le restaurant phare du Bocuse, puisqu’il est décédé le 21 janvier 2018 à l’âge de 91 ans. Selon les médias français, avant même la mort du chef de cuisine, les critiques prédisaient une baisse de la haute qualité de la cuisine du restaurant de Collonges-au-Mont-d’Or, qui paradoxalement est maintenant fermé pour des rénovations destinées à lui donner une “cure de jouvence” pour commencer le “deuxième acte de la rénovation”.

Mais cela devra se faire sans la troisième étoile, même si, comme le déclarait il y a quelques jours le directeur général de l’Auberge Paul Bocuse, Vincent Le Roux, au journal régional Le Progrès, avec “deux étoiles sur la terre et une au ciel (en référence au défunt chef), l’addition est bonne”.

Le restaurant, a-t-il ajouté dans des déclarations confirmant que la nouvelle était attendue par tout le monde à la Maison Bocuse, continuera à fonctionner comme d’habitude. ” Si nous perdons une étoile, nous continuerons à faire ce que nous savons faire, en accueillant le client avec cordialité et respect, en lui offrant une cuisine raffinée et généreuse et en partageant avec lui un moment unique et chaleureux qui restera dans sa mémoire “, a-t-il déclaré quelques jours avant la nouvelle. Mais cela a ” dérangé ” la famille Bocuse et toute l’équipe du restaurant. “Il y a une chose que nous ne voulons jamais perdre, c’est l’âme de Monsieur Paul”, ont-ils souligné dans une déclaration reproduite par Le Monde, dans laquelle ils ont réitéré leur intention de continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes. “Depuis Collonges et avec notre cœur, nous continuerons à faire vivre le feu sacré avec audace, enthousiasme, excellence et une certaine forme de liberté”, ont-ils ajouté.