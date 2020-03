Le secret de Monaco pour faire tomber le PSG millionnaire et gagner la Ligue 1

(CNN) – La dictature du Paris Saint-Germain est terminée et le trophée de Ligue 1 est à nouveau aux mains de Monaco.

Une victoire 2-0 sur Saint-Étienne, grâce à une belle définition de Kylian Mbappé et un but de dernière minute pour Valère Germain, signifiait pour les hommes de Leonardo Jardim qu’ils ne pouvaient plus être atteints en tête du classement. décrocher le titre de champion de France pour la première fois depuis le début du millénaire.

D’un modèle financier singulier à une cuisine d’avant-garde, CNN Sport analyse les raisons du succès du club.

Un nouveau modèle

Lorsque Monaco a dépensé plus de 160 millions de dollars pour les joueurs dans un même guichet de transfert il y a quatre ans, il semblait que le football français et européen accueillait une nouvelle puissance.

La petite équipe de la principauté venait d’être promue en Ligue 1, mais a utilisé l’influence d’un prince et les richesses apparemment illimitées fournies par l’homme d’affaires milliardaire russe Dmitry Rybolovlev pour sécuriser des entreprises de talent de classe mondiale, de James Rodriguez à Radamel Falcao. Garcia.

Une deuxième place a suivi alors que les fans se sont réjouis du défi très attendu du PSG contre la richesse du Qatar. Mais réalisant l’insoutenabilité d’une telle politique de transfert, Monaco a abandonné ses dépenses somptueuses aussi brusquement qu’elle avait commencé, et c’est ainsi que le départ en tête-à-tête de ces “galactiques” a commencé.

Le PSG, quant à lui, a continué d’attirer certains des meilleurs joueurs du monde dans la capitale française, dominant complètement le football français et remportant le titre de Ligue 1 la saison dernière début mars.

Avec plus d’un avantage de 30 points sur le plus proche de la saison 2015-2016, l’équipe de stars du PSG aurait pu espérer revenir sur le petit Monaco cette saison. Mais combien ils avaient tort.

À une époque de 100 millions de super-agents et de joueurs, le vice-président et avocat général de l’équipe, Vadim Vasilyev, a relégué la tendance aux dépenses excessives.

Et dans un match où un expert britannique de premier plan a dit un jour que “vous ne pouvez rien gagner avec des enfants”, Monaco est au sommet du championnat français avec l’une des plus jeunes formations du football européen.

«Au début, nous avions besoin d’un investissement énorme, alors que nous voulions convaincre certains des meilleurs joueurs à venir. Sinon, tout le processus aurait pris des années », a déclaré Vasilyev à CNN Sport en avril.

Cependant, avec une population d’un peu moins de 40 000 habitants et une capacité de stade de 18 523 spectateurs, l’ancien diplomate russe s’est rapidement rendu compte que le modèle n’était pas viable à long terme.

“Nous comprenons nos avantages et nos inconvénients”, a-t-il déclaré, expliquant que le revenu limité signifiait que Monaco devait changer de tactique et adopter une nouvelle politique. Vasilyev appelle cela la deuxième étape: “Développez les jeunes joueurs et laissez-les partir le moment venu.”

Une nouvelle génération

Depuis qu’ils ont évité les dépenses importantes de la saison 2013-2014, les méthodes de Monaco ont dégagé un bénéfice net de 87 millions de dollars de transferts.

Les comptes du PSG montrent une perte nette de 192 millions de transferts sur la même période, mais Jardim peut se vanter d’avoir l’équipe la plus fascinante à sa disposition.

L’académie du club, La Turbie, a prospéré sous la direction de Betrand Reuzeau, et le tapis roulant continue de fonctionner. Ces fans assez âgés pour se souvenir du développement rapide des anciens de l’équipe de jeunes de Monaco Lilian Thuram, Emmanuel Petit et Thierry Henry, vainqueurs de la Coupe du monde de France 98, pourraient être pardonnés d’avoir ressenti un sentiment de déjà-vu.

Aujourd’hui, une nouvelle génération soutient de manière très compétente ses coéquipiers plus expérimentés, sortant de l’ombre pour ravir les fans de football à travers l’Europe.

Parmi eux, Kylian Mbappé, 18 ans, avec 26 buts et 14 passes décisives à son actif en seulement 2 570 minutes cette saison.

Il a montré un potentiel si prometteur que les responsables de Monaco auraient demandé 168 millions de dollars pour éviter les prétendants potentiels.

Dans toutes les compétitions, l’adolescent contribue directement à un but de Monaco toutes les 63 minutes. Ce sont des chiffres qui rivalisent non seulement avec un adolescent Lionel Messi, mais avec l’actuel Messi.

Dribbleur intrépide avec un sang-froid étrange, Mbappé est le plus jeune joueur à marquer quinze fois plus de jarretières dans l’une des cinq meilleures ligues européennes depuis que l’ancien vainqueur du Ballon d’Or Michael Owen a accompli l’exploit en 1998, et est le seul joueur à marquer. à son quatrième tour d’éliminations en Ligue des champions.

Son but contre la Juventus en demi-finale de Ligue des champions n’était peut-être qu’une consolation, mais Mbappé a battu un gardien de but 7 621 jours de plus que lui et qui aurait pu être son père.

Bernardo Silva, 22 ans, est un autre talent qui attire les regards envieux des meilleurs clubs d’Europe. L’international portugais dit qu’il a été intimidé lorsqu’il est entré dans le camp d’entraînement aux côtés de personnalités comme Dimitar Berbatov, Ricardo Carvalho et João Moutinho, admettant qu’il était “un peu surpris” de jouer avec “des joueurs incroyables”.

Mais Silva a rapidement cimenté sa place dans le titre monégasque, bénéficiant d’un mélange monégasque unique de jeunesse et d’expérience. “C’est ici que j’ai appris la plupart des choses que je sais sur le football”, a-t-il déclaré à CNN Sport. “Pour jouer avec les grands joueurs avec intensité, force.” “J’ai appris que ce n’est pas seulement la technique, il faut être très, très fort et se concentrer pendant 90 minutes.”

Le petit milieu de terrain avant s’est démarqué à des moments clés cette saison, couronné par une prolongation “spéciale” contre le PSG en janvier.

Seul Morgan Sanson de l’Olympique de Marseille a fait plus de passes décisives en championnat, et il n’est pas surprenant de voir Silva nommé dans l’équipe de rêve de la Ligue 1 de la saison aux côtés de ses coéquipiers Danijel Subašić, Djibril Sidibé, Kamil Glik , Benjamin Mendy et Mbappé.

“C’était ma première grande expérience à un niveau élevé”, explique Silva. Je serai éternellement reconnaissant envers Monaco. “

La renaissance de Falcao

Falcao pourrait se rapprocher des derniers chapitres de sa carrière, mais à bien des égards, le capitaine du club incarne à la fois l’ancien et le nouveau Monaco.

L’attaquant a marqué un but toutes les 89 minutes en Ligue 1 cette saison, contre une fois toutes les 228 minutes à Chelsea et toutes les 322 minutes à Manchester United.

C’est une proportion améliorée cette saison seulement par Lionel Messi, de Barcelone; Edison Cavani du PSG et Robert Lewandowski du Bayern Munich dans les cinq meilleures ligues d’Europe.

“Tout dans la vie est une leçon et vous pouvez en profiter si vous trouvez quelque chose dans chaque situation”, a-t-il assuré à CNN Sport sur le terrain d’entraînement de Monaco.

“Ce genre d’expériences défavorables vous enseigne et j’ai essayé d’apprendre, d’assimiler autant que possible et de mettre en pratique autant que possible.”

“Pour moi, c’était comme ça: je n’ai pas laissé passer ce moment sans profiter de quelque chose pour ma vie.

Après cette période torride en Premier League anglaise, au cours de laquelle le Colombien a été gêné par des blessures et même moqué par les fans, il ne fait aucun doute qu’El Tigre rugit à nouveau.

“Il s’agissait simplement de reprendre confiance en soi et de se sentir comme une partie importante de l’équipe”, a-t-il déclaré, se rapprochant enfin de la façon dont il a été vu marquer 142 buts en 178 apparitions au cours de ses saisons au Portugal et à l’Atlético de Madrid.

“Ce club a toujours été derrière moi, il me soutient, ils connaissent les qualités que j’ai non seulement en tant que footballeur, mais en tant que personne.”

Une alimentation pionnière

En ce qui concerne les petites marges au sommet, les joueurs monégasques gagnent avec une approche de pointe en matière d’alimentation.

Lorsque CNN Sport a visité la cuisine de Monaco avant les quarts de finale de la Ligue des champions, le chef de l’équipe préparait un déjeuner de thon et de chou frisé avec des graines de chia sous l’œil vigilant du nutritionniste Juan Morillas.

L’approche intégrée de la science du sport et de la nutrition est supervisée par le médecin de l’équipe Philippe Kuentz, les joueurs suivant de près un nouveau livre de cuisine intitulé «Recipe for Champions» et comparant fièrement les photographies de leurs créations. culinaire. “Je l’utilise beaucoup à la maison”, a assuré Silva à CNN. “C’est un bon moyen de rester en bonne santé, en bonne forme et de faire de bonnes choses pour nous.” “Lorsque vous prenez soin de votre corps, vous améliorez votre jeu, c’est donc très, très important.”

“Bien manger peut aider” la récupération et permettre aux joueurs de se remettre plus rapidement d’une blessure “, a déclaré Tara Ostrowe, consultante et spécialiste de la nutrition à Monaco.

“Avec autant de matches de Coupe et de Ligue des Champions qui se jouent aux côtés des habitués de la ligue, vous voulez être sûr de rebondir immédiatement.”

Une gestion rusée, une jeunesse talentueuse et une approche dédiée sur le terrain et en dehors: une recette pour des champions certifiés.

.