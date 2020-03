Le secteur culturel en échec au coronavirus

Danseurs, musiciens, écrivains nous racontent dans ce programme comment ils vivent cet enfermement forcé depuis l’apparition du coronavirus en Europe. Pendant ce temps, les monuments et musées sont toujours fermés dans toute la France, bien que beaucoup aient une offre en ligne attrayante. Nous déplorons aujourd’hui la mort de deux immenses artistes: le caricaturiste Albert Uderzo et le saxophoniste Manu Dibango, tous deux à Paris.

Ces derniers jours, une grande partie de la planète est progressivement entrée en détention. Quarantaine qui a forcé la fermeture des salles de concert, théâtre, monuments, musées. La culture est silencieuse et les artistes sont restés dans des limbes qui pour le moment n’ont pas de date de fin.

Carousel de las Artes s’est entretenu avec plusieurs artistes: le danseur espagnol Ángel Martínez Hernández, membre du prestigieux Ballet National de Marseille, le danseur et désormais chorégraphe du Ballet du Capitole de Toulouse, Kader Belarbi. De même, nous avons recueilli l’avis des musiciens Javier Azanza, timbaliste solo de l’Orchestre de Paris, et de Miriam Pastor Burgos, hautbois et soliste du cor anglais dans l’orchestre Concertgebouw d’Amsterdam. L’écrivain vénézuélien Rodrigo Blanco Calderón a expliqué son expérience de la crise de Malaga, où il réside.

Trois joyaux du patrimoine en 3D

Nombreux sont les établissements, musées et bibliothèques qui proposent du contenu en ligne pour lutter contre la fermeture et ne pas mourir d’ennui.

Parmi eux, nous vous recommandons la visite virtuelle des grottes de Lascaux et leurs incroyables peintures rupestres. Tout simplement phénoménales et uniques car ces peintures ne sont plus ouvertes au public, mais peuvent être consultées en détail en ligne et en espagnol.

Pour ceux qui n’ont jamais pu le visiter, le château de Versailles et ses magnifiques jardins sont à votre disposition depuis un ordinateur. Toute l’histoire de ce lieu unique, résidence de Louis XIV, le Roi Soleil, est sur Internet et en espagnol. Internet est le meilleur moyen de voir les magnifiques vitraux de la Sainte Chapelle à Paris, tout un livre d’histoires également disponible en visite virtuelle.

Au revoir Uderzo et Manu Dibango

Le caricaturiste Albert Uderzo, père avec René Goscinny de la célèbre saga de dessins animés «Astérix le gaulois» qui fascine enfants et adultes depuis plus de 60 ans. Cette aventure a commencé en 1959 lorsque le premier volume de la série est apparu, mettant en vedette le sympathique Astérix, son fidèle ami, le colossal Obélix et son chiot “Idéfixe”.

“Astérix le Gaulois” a été l’une des bandes dessinées les plus réussies de toute l’histoire, avec plus de 370 millions d’albums vendus, bien au-dessus de Tintin. Son caricaturiste historique, Albert Uderzo est décédé mardi dernier à Paris à l’âge de 92 ans.

Albert Uderzo pose avec deux figures d’Astérix (à gauche) et Obélix le 19 avril 2007 à Paris . / Archives

De son côté, l’afro-jazz a perdu mardi son meilleur exposant. Emmanuel N’Djoké Dibango est né au Cameroun, mais s’est installé en France en 1949, alors qu’il n’était qu’un adolescent. S’il n’a jamais, jamais renié ses racines, au contraire, les rythmes du continent africain ont nourri toute son œuvre musicale. Chanteur, mais surtout saxophoniste brillant et charismatique, Dibango s’est également démarqué comme un fervent abolitionniste des frontières entre genres musicaux, et donc de la fraternité entre peuples et cultures. Sa musique était ouverte, vivante, souvent dansante, comme en témoigne son irrésistible Soul Makossa, l’un de ses tubes emblématiques, inspiré par Michael Jackson d’outre-Atlantique.

Le 18 mars, Dibango avait contracté le coronavirus, mais personne n’osait enseigner que le virus avait mis fin au colosse africain, à son énergie débordante et à son sourire amical.

Mardi, sa famille a rendu public son décès dans un hôpital parisien, à 86 ans. Dibango est le premier artiste africain de renom à succomber au Convid-19 qui tient l’Europe sous contrôle.

