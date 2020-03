«Le socialisme en déclin en Europe avec l’augmentation du soutien au populisme»

La gauche socialiste en Europe a connu une année meurtrière, laissant l’Independent passer en revue une décennie de baisse des votes tandis que les partis populistes montent.

The Independent, un site Web d’information qui était autrefois un journal imprimé avant de tomber sur des moments difficiles au début de cette décennie, répertorie une décennie de calamités pour la gauche en Europe dans le socialisme déclinant en Europe à mesure que le soutien au populisme se développe.

Dans le tour d’horizon de la fin de la décennie, la fortune des partis de gauche traditionnels à travers le continent, emportant la défaite historique du Travail au Royaume-Uni, la popularité sans précédent des sociaux-démocrates en Allemagne et la démolition d’Emmanuel Macron en France .

Notant que «ce fut une mauvaise année pour tout type de socialiste en Europe», la revue rumina le déclin du socialisme:

Il y a dix ans, les premiers ministres de Grande-Bretagne, d’Espagne, de Grèce et même de Hongrie étaient de centre-gauche. Beaucoup ont rapidement perdu le pouvoir, mais des gouvernements socialistes ont émergé en France et en Italie. Maintenant, la marque politique ressemble à un anachronisme.

Le populisme a mis à l’épreuve la capacité des principaux partis à s’adapter et certains de centre-droit reprennent pied. Cela ne peut pas être dit de la gauche traditionnelle. Il a gravité vers le juste milieu dans les années 1990, puis a payé le prix de la vente. Mais il a été démontré qu’un basculement pendulaire vers une idéologie radicale de style des années 1970 est tout aussi désynchronisé avec le temps.

Cette année se termine par l’humiliation du parti travailliste lors des élections du 12 décembre au Royaume-Uni et des sociaux-démocrates allemands plus impopulaires que jamais de mémoire. En Italie et en Espagne, le centre-gauche n’est au gouvernement que grâce à des alliances précaires avec les groupes anti-établissement qui se sont développées après la crise financière de 2008.

