Le «super épandeur» britannique a donné au moins sept personnes à un coronavirus

Il aurait attrapé le virus à Singapour, puis infecté des personnes dans une station de ski en France et dans un pub au Royaume-Uni.

Les responsables de la santé se bousculent pour identifier des centaines de personnes avec lesquelles un homme surnommé le «super épandeur» de coronavirus aurait pu entrer en contact.

L’homme d’affaires, qui serait originaire de Hove, East Sussex, s’est rendu à une conférence à Singapour, puis s’est arrêté à la station de ski française Les Contamines-Montjoie fin janvier avant de retourner au Royaume-Uni sur un vol easyJet et s’est rendu à son pub local.

L’homme, qui est dans la cinquantaine, aurait transmis le virus à au moins sept autres personnes, dont un garçon de neuf ans et cinq autres Britanniques, avant qu’il ne commence à montrer des symptômes de la maladie. L’homme, soupçonné d’être le premier ressortissant britannique à contracter le virus, serait lié à des cas en Angleterre, en France et en Espagne.

Le personnel du pub The Grenadier à Hove a également dû s’isoler pendant 14 jours au cas où il pourrait avoir la maladie. Un étudiant de la Portslade Aldridge Community Academy de Brighton a également été invité à s’isoler après avoir craint qu’il ne soit lui aussi entré en contact avec le «super spreader».

L’homme a visité le pub Grenadier à Hove après avoir contracté un coronavirus (Photo: .)

Des personnes portant un masque facial débarquent d’un avion rapatriant des Britanniques et d’autres nationalités au Royaume-Uni depuis la ville de Wuhan, touchée par un coronavirus, en Chine (photo: PA)

EasyJet a confirmé qu’un passager qui a volé de Genève au Royaume-Uni le 28 janvier avec la compagnie aérienne a été diagnostiqué avec le virus.

Un porte-parole a déclaré à Metro.co.uk: «EasyJet a été informé par Public Health England qu’un client qui avait récemment voyagé sur l’un de ses vols a depuis été diagnostiqué avec le Coronavirus. Le 28 janvier, Public Health England a contacté tous les passagers qui étaient assis à proximité du client sur le vol EZS8481 de Genève à Londres Gatwick afin de fournir des conseils conformément aux procédures.

«Nous restons en contact avec les autorités de santé publique et suivons leurs conseils. La santé et le bien-être de nos passagers et membres d’équipage sont la priorité absolue de la compagnie aérienne. »

La compagnie a ajouté qu’elle avait dit à l’équipage pendant le vol de «se surveiller pendant 14 jours».

Le nombre de cas confirmés de coronovirus au Royaume-Uni aurait doublé, passant de quatre à huit.

Le consultant en environnement Bob Saynor, 48 ans, et son fils de neuf ans ont été nommés localement comme étant impliqués dans l’épidémie de virus dans les Alpes

Une vue de la station de ski où résidaient cinq ressortissants britanniques, dont un enfant, qui ont été diagnostiqués avec le coronavirus (Photo: .)

Il survient alors que le virus a coûté la vie à 97 personnes en une seule journée en Chine, portant le nombre total de morts dans le pays à 908.

Le nombre de cas confirmés sur le continent est passé à 40 171.

Quelque 3 062 nouveaux cas de virus ont été signalés dimanche sur 24 heures jusqu’à minuit, heure locale, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à samedi et a brisé une série de déclins quotidiens.

Au Japon, 66 personnes supplémentaires sur un bateau de croisière en quarantaine ont été testées positives pour le coronavirus, a déclaré lundi le ministre japonais de la Santé.

Il y a maintenant 136 cas confirmés sur le Diamond Princess, mis en quarantaine dans le port de Yokohama, près de Tokyo, et des responsables avaient précédemment déclaré que 70 personnes avaient le virus parmi les 3711 passagers et membres d’équipage.

