Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a fait part des perspectives d’un sommet en personne des “cinq dirigeants nucléaires”

La prochaine vidéoconférence des dirigeants des «cinq nucléaires» n’annule pas le sommet en personne, a déclaré mercredi le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov.

Les médias connaissent désormais une certaine confusion des concepts, a noté le diplomate.

“Nous parlons d’un sommet des pays-membres permanents du Conseil de sécurité en même temps en ce qui concerne l’éventuel contact des dirigeants dans le format en ligne, et en ce qui concerne l’idée avancée par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine de tenir une réunion en personne, un sommet en personne des Big Five ”, – at-il dit.

Plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l’ordre du jour et les dates du “cinq” sommet du Conseil de sécurité de l’ONU étaient en discussion, et qu’une vidéoconférence des dirigeants des pays n’était pas exclue, mais pas en échange d’une réunion à part entière. sommet.

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a suggéré d’organiser une réunion des dirigeants des pays des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Un porte-parole du dirigeant russe a déclaré fin janvier que la RPC et la France étaient favorables à la réunion.

Plus tard, le président américain Donald Trump a répondu par l’affirmative à la question de participer à la discussion sur la maîtrise des armements avec la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni à New York.

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé le 11 mars une flambée d’une nouvelle infection à coronavirus COVID-19 avec une pandémie. À cet égard, en particulier, de nombreuses réunions politiques et internationales se tiennent en ligne.

Les ministres des affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l’Iran discutent de la situation au Moyen-Orient