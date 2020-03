Le visage de Hunter Mauls Hunter tout en essayant de s’échapper

Un cerf sauvage est entré en collision avec un chasseur français et lui a arraché une partie du visage, le blessant gravement.

Le chasseur, Vincent Saubion, a déclaré au métro britannique que le cerf “avait en fait pris la moitié de mon visage”.

L’attaque s’est produite en janvier alors que Saubion suivait un animal de 330 livres dans le sud-ouest de la France.

Le chasseur de 36 ans a déclaré aux médias que le cerf lui avait déchiré le visage sous l’œil gauche et s’était déchiré le nez avant de s’arrêter en arc de cercle juste au-dessus de sa lèvre supérieure. Le chasseur a dit que le coup à la tête le faisait «se sentir ivre» et tremblant à cause du coup et de la perte de sang qui a suivi.

Ses partenaires de chasse ont dit qu’il était tellement désorienté qu’il voulait continuer à chasser.

Il a été transporté à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, où il a été opéré d’urgence au visage.

Pourtant, Saubion n’est pas rebuté de son passe-temps favori.

“Je suis toujours fou de chasse”, a insisté Saubion. “Je n’ai que du respect pour le jeu.”

