L’enfermement difficile des migrants de Calais

La quarantaine a débuté il y a deux semaines en France et plusieurs associations, préoccupées par les migrants vivant dans la ville de Calais, ont écrit aux Nations Unies pour contraindre l’Etat français à les protéger.

Dans la ville de Calais (nord de la France), quelque 1 000 migrants, répartis sur cinq zones d’habitation, sous tentes ou dans des hangars, sont confrontés aux risques du COVID-19.

Certaines associations mandatées par l’État leur distribuent des aliments froids. Mais dans ces conditions, il est impossible de lutter efficacement contre l’épidémie, s’inquiète Camille Boittiaux de Refugee Rights Europe: “Comment se laver les mains régulièrement lorsque le point d’eau est à plusieurs kilomètres? Comment respecter l’interdiction de groupement quand les points de distribution sont la seule option pour se nourrir? Comment appeler les secours sans avoir accès à un téléphone ou à une prise pour le recharger, puisque tous les locaux sont fermés? “, regrette-t-il.

Les associations dénoncent une action trop timide de l’État. Dans une lettre ouverte envoyée aux Nations Unies le vendredi 27 mars, ils demandent des réponses urgentes à la situation.

“Des mesures concrètes et appropriées doivent être prises, et les expulsions en cours des camps et des colonies doivent être arrêtées immédiatement. Il y a eu plus de 25 expulsions à Calais depuis le début de la quarantaine”, rapporte Camille Boittiaux.

“Nous demandons également à l’Etat de garantir la continuité de l’accès aux droits et besoins fondamentaux: distribution alimentaire, accès à l’assainissement, eau potable … à Calais ou ailleurs”, ajoute-t-il.

Appareil différé

Il y a quelques jours, un dispositif d’État pour accueillir et confiner les migrants avait été présenté aux associations. Le mouvement des migrants vers des lieux plus sûrs, sur une base volontaire, devait commencer ce mardi matin, mais a été reporté au dernier moment.

Selon le journal local La Voix du Nord, l’appareil n’est pas prêt en raison d’une mauvaise évaluation du nombre de migrants. La préfecture du Pas-de-Calais assure que l’opération aura lieu avant la fin de la semaine.

.