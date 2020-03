Les agences de renseignement ont expulsé 16 agents radicalisés depuis 2014

Depuis 2014, les services de renseignement français ont limogé 16 agents soupçonnés d’être radicalisés, et un nouveau rapport demande que des mesures encore plus strictes soient mises en œuvre.

Le rapport commandé par le Premier ministre français Edouard Philippe a vu l’Inspection des services de renseignement dresser une liste de questions concernant la vulnérabilité éventuelle des services de renseignement et de la police française à la radicalisation islamique, rapporte Le Parisien.

Selon le journal, le rapport considérait que les processus actuels d’identification des individus radicalisés étaient suffisants mais notait qu’ils avaient également d’autres domaines qui pourraient être améliorés.

Le rapport a également recommandé que l’agence nationale de renseignement intérieur, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), examine les agents du Département des renseignements de la préfecture de police de Paris (DRPP) pour des signes de radicalisation.

Parallèlement à l’élaboration d’une doctrine commune pour repérer la radicalisation dans les différentes agences, le recrutement de nouveaux officiers et agents verra les candidats interviewés par un agent de sécurité et un psychologue.

Le rapport intervient quelques mois seulement après que le converti islamique Mickaël Harpon, un professionnel de l’informatique travaillant pour la police parisienne, a tué quatre personnes au siège de Paris en septembre avant d’être tué par balle.

Harpon aurait montré des signes antérieurs de radicalisation, notamment en refusant de traiter avec des collègues féminines.

Peu de temps après l’attaque, un rapport a affirmé que la police française avait peut-être eu peur de parler de collègues montrant des signes de radicalisation parce qu’ils ne voulaient pas être qualifiés d’islamophobes par leurs supérieurs.

La police n’est pas le seul service public dont certaines craignent d’être infiltrées par des islamistes radicaux.

Députés Éric Diard des républicains conservateurs et Éric Poulliat de La République En Marche du président Emmanuel Macron! (LREM / Republic on the Move), a interrogé des fonctionnaires et des fonctionnaires et a trouvé des cas d’employés radicalisés dans plusieurs services publics.

