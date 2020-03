Les allégations européennes de violations de l’accord nucléaire sont «sans fondement»

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que les allégations de violations de l’accord nucléaire par les participants européens au Plan d’action global commun (JCPOA) étaient sans fondement et que Téhéran respectait toujours l’accord, bien qu’il ait systématiquement abrogé la plupart de ses termes dans le but de resserrer les ressources financières. concessions des Européens.

“Téhéran reste dans l’accord”, a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Musavi. “Les allégations des puissances européennes selon lesquelles l’Iran violerait l’accord ne sont pas fondées.”

“La question de savoir si l’Iran réduira encore ses engagements nucléaires dépendra des autres parties et si les intérêts de l’Iran seront garantis par l’accord”, a-t-il ajouté, sapant quelque peu son argument selon lequel l’Iran n’aurait pas encore violé l’accord.

Il n’est pas facile de mettre le doigt sur les parties de l’accord nucléaire auxquelles l’Iran obéit encore officiellement, sans parler des nombreuses allégations de tricherie secrète. Début janvier, l’Iran a annoncé son cinquième cycle de violations ouvertes et systémiques, supprimant toutes les limites de l’enrichissement d’uranium. Deux semaines plus tard, le président Hassan Rouhani a affirmé que l’Iran enrichissait déjà plus d’uranium qu’avant la conclusion de l’accord avec l’ancien président américain Barack Obama.

L’Iran mise beaucoup sur le désir des autres participants à l’accord sur le nucléaire de le maintenir en vie malgré des transgressions flagrantes. Les Iraniens ont fait étalage de leur autorité sur les Européens en affirmant que toutes leurs violations étaient effectivement autorisées par le JCPOA.

La semaine dernière, les Européens ont tenté de manifester leur patience face aux violations iraniennes qui menaçaient de déclencher le «mécanisme de règlement des différends» du JCPOA et de renvoyer l’Iran au Conseil de sécurité des Nations Unies pour jugement. Dimanche, l’Iran a reculé en déclarant qu’il se retirerait de ce qui reste du JCPOA si la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne poursuivaient le processus qu’ils avaient engagé et portaient leur cas devant les Nations Unies.

Le président du Parlement iranien Ali Larijani a qualifié dimanche la décision des Européens d’invoquer le mécanisme de règlement des différends “malheureux” et a menacé de “prendre une décision sérieuse concernant la coopération” avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) si la plainte auprès des Nations Unies n’était pas retirée. .

«Le problème n’est pas le comportement de l’Iran. Ce sont les menaces américaines qui ont poussé un puissant pays européen vers une position humiliante et injuste », a accusé Larijani.

Rouhani a augmenté la mise en menaçant la violence physique contre les soldats européens au Moyen-Orient, avertissant que “demain le soldat européen pourrait être en danger” tout comme les soldats américains si le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne tentaient de punir l’Iran pour avoir violé l’accord nucléaire.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a encore augmenté la mise lundi en déclarant que si les Européens «continuent leur comportement inapproprié ou envoient le dossier de l’Iran au Conseil de sécurité», l’Iran se retirera non seulement du JCPOA, mais du traité de non-prolifération nucléaire (NPT) de 1968.

Zarif a en outre laissé entendre que l’Iran avait encore des cartes de violation à jouer, même si son gouvernement a déclaré que la suppression des limites sur l’enrichissement d’uranium début janvier était la dernière violation prévue pour faire pression sur les Européens.

Les Européens semblent reculer face aux menaces de l’Iran. Dimanche, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron ont réaffirmé leur engagement envers le JCPOA tout en reconnaissant avec ténacité “la nécessité de définir un cadre à long terme pour empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire”, comme l’a dit le bureau de Johnson.

“Ils ont convenu de l’importance de la désescalade et de travailler avec des partenaires internationaux pour trouver un moyen diplomatique de surmonter les tensions actuelles”, a déclaré une porte-parole de Johnson à propos de sa rencontre avec Macron.

Josep Borrell, le diplomate en chef de l’Union européenne, a déclaré la semaine dernière que lorsque les puissances européennes ont invoqué le mécanisme de règlement des différends du JCPOA, leur objectif n’était pas de rétablir les sanctions contre l’Iran mais plutôt de “trouver une solution pour le retour au plein respect”.

Johnson avait précédemment indiqué son accord avec l’idée du président Trump de négocier un meilleur accord avec l’Iran, mais sa déclaration au cours du week-end a suggéré que la France et l’Allemagne l’avaient persuadé de ne pas abandonner le JCPOA pour l’instant.

Certains observateurs pensent que le JCPOA est effectivement mort lorsque la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (collectivement connus sous le nom d’E3) ont invoqué le mécanisme de règlement des différends car il s’agissait d’une reconnaissance tacite des violations de l’Iran et de la fin des efforts diplomatiques doux pour les persuader de se replier. ligne. Ce diagnostic a été renforcé la semaine dernière quand il semblait que Johnson se séparerait de l’E3 et adopterait la position de Trump sur la négociation d’un nouvel accord.

Le problème avec cette analyse était de supposer qu’une descente humiliante de l’E3 était impensable face à l’agression iranienne nue, aux menaces flagrantes et aux efforts continus de l’Iran pour faire chanter l’E3 en d’énormes concessions économiques qui compenseraient la “ pression maximale ” des sanctions de Trump.

Peu d’analystes semblent avoir tenu compte de la possibilité que la belligérance meurtrière de l’Iran puisse réellement fonctionner et intimider l’E3 pour maintenir l’accord à tout prix pour éviter d’ajouter une «crise de prolifération nucléaire» à la situation dangereusement instable que l’Iran a créée au Moyen-Orient .

Beaucoup d’argent est en jeu pour les entreprises européennes, et l’E3 ne veut pas que l’Iran lance des attaques terroristes contre son peuple, ce qui l’obligerait à répondre – comme l’Iran l’a fait avec les États-Unis en utilisant ses mandataires de milice irakienne pour lancer un attaque de missiles mortels contre des positions américaines et attaque de l’ambassade américaine à Bagdad.