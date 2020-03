Les Américains doivent être évacués des navires de croisière mis en quarantaine; en France, premier décès en Europe par Covid-19

Le ministre français de la Santé a fait état du premier décès de cette maladie en Europe, “premier décès par coronavirus hors d’Asie”.

Le gouvernement américain évacuera les Américains qui se trouvent sur le bateau de croisière Diamond Princess, mis en quarantaine dans le port de Yokohama, au sud de Tokyo, au milieu de l’augmentation du nombre de passagers infectés par le Covid-19.

Pendant ce temps, en France, il a été signalé le premier décès en Europe en raison du coronavirus qui est apparu en Chine.

Le journal du Wall Street Journal a rapporté vendredi que le département d’État américain enverra deux avions pour rapatrier quelque 380 Américains à bord de la croisière.

L’article cite un responsable des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui a déclaré que les personnes qui ne présentent aucun symptôme, comme la fièvre et la toux, des sièges leur seront offerts sur des avions arrivant aux États-Unis dimanche prochain.

“Notre objectif principal est d’assurer le bien-être et la sécurité de tous les citoyens américains impliqués”, a déclaré le responsable, a noté l’agence Kyodo.

Le navire de croisière Diamond Princess, avec environ 3 400 passagers et membres d’équipage à bord, a été mis en quarantaine pendant deux semaines dans le port de Yokohama après un passager qui a atterri à Hong Kong a été infecté par Covid-19, le nouveau coronavirus.

Le nombre de cas d’infection confirmés sur le navire est passé à 218, ce qui a fait craindre les passagers et l’équipage qui ont été invités à rester en croisière jusqu’à mercredi prochain, à la fin de la période de surveillance.

Les passagers et l’équipage se sont plaints de la détérioration des conditions sanitaires, y compris les services de nettoyage et les draps qui n’ont pas été changés depuis des jours. Certains se sont également plaints d’être enfermés dans des pièces sans fenêtres.

Le bateau de croisière a été étiqueté “le site de la plus grande épidémie du nouveau coronavirus en dehors de la Chine”.

En France, ils enregistrent le premier décès du coronavirus Covid-2019 en Europe

La ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé ce samedi la mort d’un touriste chinois de 80 ans infecté par le nouveau coronavirus Covid-2019, le premier décès en Europe.

C’est le “premier décès de coronavirus en dehors de l’Asie, le premier décès en Europe “, a indiqué la ministre lors de sa déclaration, ont rapporté les médias français.

L’état du patient, admis à l’hôpital Bichat de Paris, s’est détérioré rapidement et était dans un état critique depuis plusieurs jours, a déclaré Buzyn.

Le touriste, originaire de la province du Hubei, au centre de la Chine, était arrivé en France le 16 janvier et il a été admis le 25 janvier à l’hôpital de Bichat. Il était dans un état très grave, avec respiration artificielle.

Six patients, sur onze cas d’infection confirmés en France, restent hospitalisés sans que leur santé soit une préoccupation, y compris les cinq Britanniques infectés dans les Alpes. Les quatre autres cas ont déjà été libérés, a ajouté Buzyn.

En raison d’une épidémie de coronavirus survenue dans la ville de Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei, plus de 66 000 personnes ont été infectées depuis décembre et ont fait plus de 1 500 morts dans le pays. En dehors de la Chine continentale, près de 600 cas de contagion ont été confirmés dans quelque 28 pays et territoires, dont un premier cas annoncé vendredi sur le continent africain.

Ce samedi, seuls trois décès avaient été enregistrés en dehors de la Chine continentale: aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

(Avec des informations de Notimex)