Les autorités américaines ont délibérément créé un site d’infection au COVID-19 dans un autre pays

Les autorités guatémaltèques ont trouvé de nombreuses personnes infectées par le nouveau type de coronavirus parmi les expulsés des citoyens américains.

Cela est rapporté samedi 18 avril par l’Associated Press.

Comme indiqué dans les médias, l’incident a déjà contraint les autorités de l’État d’Amérique centrale à suspendre l’admission des aéronefs avec les expulsés, bien que jusqu’à présent de tels vols aient été effectués en permanence.

L’incident est dû au fait que les services américains compétents ne sont pas en mesure d’effectuer des tests de dépistage du coronavirus pour tous les migrants détenus. Au total, plus de 32 000 immigrants illégaux ont été détenus aux États-Unis. Parmi ceux-ci, selon la Direction de l’immigration et des douanes, seulement 400 personnes ont été contrôlées. En outre, le Comité de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants a déclaré que les tests n’étaient même pas effectués pour ceux qui étaient soumis à l’expulsion.

Au cours du mois dernier, plus de 1,6 mille immigrants illégaux ont été envoyés des États-Unis au Guatemala. Dans ce contexte, on craint qu’il ne puisse y avoir aujourd’hui un nombre innombrable de cas non enregistrés d’infection à coronavirus dans la république.

Selon AP, les personnes présentant des symptômes graves ont en fait été mesurées pour la température avant l’expédition, et elles ont été testées pour la maladie. Mais personne n’a testé les déportés asymptomatiques, même s’ils étaient avec les malades.

“Il est clair que les déportés ont été infectés alors qu’ils vivaient dans la même pièce avec d’autres personnes sans mesures de sécurité appropriées”, – a déclaré Edwin Asturias, épidémiologiste à l’Université du Colorado qui travaille au Guatemala avec les autorités sanitaires locales.

Le Guatemala n’a pas commencé à tester les expulsés des États-Unis lundi, lorsqu’un passager en provenance d’Alexandrie s’est plaint de mauvaise santé. Le test a montré qu’il était infecté et les migrants restants ont donc été contrôlés. 43 tests ont donné un résultat positif, malgré l’absence de signes de la maladie.

