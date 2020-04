Les autorités péruviennes amnistient 3 000 prisonniers en raison de la pandémie

Il est prévu que les premiers détenus commenceront à quitter la prison dans environ deux semaines.

Les autorités péruviennes accorderont l’amnistie à environ 3 000 condamnés en raison de la propagation d’un nouveau type d’épidémie de coronavirus. Cela a été annoncé mercredi par le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Fernando Castañeda.

«Ce sont les mères d’enfants de moins de trois ans, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 60 ans qui n’ont pas commis de délits graves, celles qui ont été condamnées à moins de quatre ans de prison et celles qui ont moins de six mois de prison », – a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne ATV locale. Le politicien a précisé que le décret pertinent modifiant la procédure de la commission présidentielle d’amnistie sera publié jeudi dans la presse officielle, les premiers détenus commenceront à quitter les établissements pénitentiaires dans environ deux semaines.

Selon le ministre, 97 000 prisonniers sont détenus dans les prisons du pays, environ 500 d’entre eux ont reçu un diagnostic de coronavirus, 13 personnes sont décédées des suites d’une infection. L’infection a été détectée dans 10 des 68 prisons, a déclaré Castagneda.

Le Pérou, avec plus de 19 000 personnes infectées à ce jour et au moins 530 décès dus à COVID-19, est le deuxième pays le plus infecté d’Amérique latine après le Brésil. À la mi-mars, le président péruvien Martin Viscarra a déclaré l’état d’urgence dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus, qui implique la fermeture des frontières de l’État et l’interdiction des entreprises. Les dirigeants de la République ont par la suite décidé d’introduire des couvre-feux sur tout son territoire pour empêcher la propagation de l’infection et ont prolongé le régime d’urgence jusqu’au 26 avril.

En Géorgie, les habitants de Marneuli protestent contre le strict régime de quarantaine