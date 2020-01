Les banques en France qui augmentent leurs frais en 2020 (et de combien)

Il existe de grandes différences entre les banques françaises en ce qui concerne les changements de tarifs pour 2020, selon une étude de Panorabanques, un site internet qui compare les banques françaises.

En moyenne, les frais bancaires annuels en France ont légèrement augmenté, passant de 215,10 € à 215,50 €.

La plupart des augmentations concernaient des opérations effectuées en personne dans les succursales de banques, telles que les virements uniques.

Laure Prenat, directrice générale de Panorabanques, a déclaré: “Les banques augmentent les frais des opérations effectuées dans les succursales pour encourager leurs clients à effectuer ces opérations en ligne gratuitement, ce qui libérera les conseillers bancaires pour des tâches plus complexes et de grande valeur telles que l’épargne ou des conseils de prêt “.

Voici une liste de ce qui a changé depuis l’année dernière.

Frais d’utilisation d’une carte bancaire française à l’étranger

L’utilisation de votre carte bleue française à l’étranger n’est pas gratuite pour la plupart des titulaires de compte.

En effet, malgré la concurrence entre les banques, les frais d’utilisation des cartes à l’étranger ont généralement augmenté cette année.

L’étude a révélé que pour chaque 1000 € dépensés à l’étranger (cinq retraits de 100 € et deux paiements de 250 €) avec une carte bleue normale, les frais seraient en moyenne de 41 €, soit environ 4% du montant dépensé.

Cela reflète une légère augmentation de 0,7% sur les frais de 2019.

Quelque 46 banques ont augmenté les frais d’utilisation des cartes à l’étranger alors que six seulement les ont abaissées. Certaines banques n’ont facturé aucun frais pour certaines cartes (Boursorama – Ultim et Visa Premier et Fortuna – Gold Mastercard et carte FOSFO).

Coûts d’avoir un compte bancaire

Toutes les banques françaises ne facturent pas à leurs clients le maintien d’un compte bancaire, mais un montant croissant le fait. Ces frais, connus sous le nom de frais de tenue de compte, étaient l’une des charges que certaines banques ont levées en 2020.

Comme illustré dans le tweet ci-dessous du Parisien, les hausses les plus raides ont été introduites par le Crédit Agricole Charente-Périgort et Groupama Banque (toutes deux faisant passer leurs honoraires de 0 € à 12 €).

LIRE AUSSI: Cinq conseils clés pour ouvrir un compte bancaire en France

Viennent ensuite le Crédit Agricole Nord-Est, le Crédit agricole Loise Haute-Loire, la Banque Chalus et le Crédit Agricole Centre-France, qui ont tous augmenté leurs honoraires déjà existants de 12 € avec respectivement 60%, 33%, 30% et 30%.

Frais de transfert

Certaines banques ont également imposé une forte augmentation de la charge connue sous le nom de virements ponctuels en agence, virements ponctuels. Encore une fois, toutes les banques ne facturent pas leurs clients pour ces transferts, mais certaines de celles qui le font sont chères.

Le Crédit Agricole Lorraine et la Caisse d’Epargne Hauts de France viennent en tête de liste des haussiers de prix. Ils ont augmenté leurs frais de transfert ponctuels de 40 et 33% respectivement (de 5 € à 7 € et de 3,75 € à 5 €).

LIRE AUSSI: Quelle banque offre le meilleur compte aux étrangers en France?

Cartes de débit

Les prix des cartes de débit n’ont que légèrement augmenté (0,2% en moyenne pour toutes les banques incluses dans l’étude), mais là encore, certaines banques ont augmenté leurs prix plus que d’autres.

Les banques qui ont le plus augmenté leurs frais de carte bleue sont le Crédit agricole Pyrénées Gascogne (+9,7%, de 43 € à 46 €), la Banque Chalus (+6,12%, de 49 € à 52 €), la Banque de Savoie (+4,87%, de 52 € à 55 €) et Banque populaire Auverghe Rhône Alpes (+4,87%, de 41 € à 43 €).

Frais de chèque / chéquier

Oui, de nombreuses banques en France ont encore des chéquiers.

Les frais d’envoi de chéquiers ont également augmenté en moyenne de 5%, huit banques imposant des hausses de plus de 10%.

Les hausses les plus fortes des frais de chèques ont été constatées chez ING (+40%, de 5 € à 7 €), Caisse d’épargne Bretagne (+31,57%, de 7,60 € à 10 €) et BNP Paribas (+18,16%, depuis 9,36 € à 11,06 €)

Voir le tweet Le Parisien ci-dessus pour la liste complète.

Les banques françaises ont gelé leurs tarifs l’année dernière en réponse aux demandes des manifestants du «gilet jaune», mais ont été libres de les modifier cette année.