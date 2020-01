Les Britanniques et les citoyens de l’UE avertis des «conséquences» après la transition du Brexit

Mardi, lors d’un débat au Parlement européen sur la question à Strasbourg, M. Barnier a souligné “que nous continuerons à défendre les intérêts de nos citoyens” alors que le Brexit entre dans la prochaine phase de règlement des futures relations entre l’UE et la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne dans un peu plus de deux semaines, réduisant le bloc à 27 États membres.

Aux termes d’un accord de retrait, la Grande-Bretagne disposera d’une période de transition jusqu’à la fin de cette année pour trouver un accord avec l’UE sur la façon dont leurs relations fonctionneront à l’avenir.

Les questions à négocier comprennent le commerce, la pêche, la sécurité, les transports et l’énergie, les deux parties décochant près de cinq décennies de la prise de contact de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne.

La suppression de la libre circulation aura des conséquences pour les ressortissants de l’UE ou britanniques fournissant des services sur l’autre territoire, ainsi que la limitation des séjours touristiques et de l’assurance maladie et la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Il sera également plus difficile pour les citoyens de l’UE qui s’installent en Grande-Bretagne d’emmener des conjoints ou d’autres membres de la famille avec eux. Les problèmes de citoyenneté pourraient également avoir des conséquences sur la propriété des entreprises opérant au Royaume-Uni et dans l’UE, telles que les compagnies aériennes, sur les règles de confidentialité numérique et sur l’accès aux domaines Internet.

L’UE «alerte» sur les problèmes

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aux députés à Strasbourg que l’accord de retrait apportait une “certitude” au million de citoyens britanniques vivant actuellement dans les pays de l’UE et aux 3,5 millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni.

Mais aucune telle liberté de circulation n’existera après la fin de la période de transition pour les autres Britanniques ou citoyens de l’UE, a-t-elle souligné.

“Après la période de transition, le Royaume-Uni sera un pays tiers et le Brexit signifiera des changements pour ceux qui veulent faire leur vie future de chaque côté de la Manche”, a-t-elle déclaré.

Lors des prochaines négociations, a-t-elle déclaré, “nous ferons des droits des citoyens notre principale priorité”. Elle et Barnier ont noté que certains citoyens de l’UE essayant de garantir leur droit de rester en Grande-Bretagne rencontraient des problèmes.

Barnier a déclaré que “la Commission sera particulièrement attentive” à ces obstacles et les avait déjà évoqués avec ses homologues britanniques.

Lui et von der Leyen ont souligné la nécessité pour la Grande-Bretagne de mettre en place un mécanisme de surveillance “indépendant” pour résoudre les problèmes.

Guy Verhofstadt, le porte-parole du Parlement européen sur le Brexit, a déclaré que la décision de la Grande-Bretagne de ne pas délivrer de permis de séjour physique aux citoyens de l’UE autorisés à rester, s’appuyant plutôt sur des enregistrements numériques accessibles via Internet, causerait des problèmes à ceux qui tentent de prouver aux patrons ou aux propriétaires qu’ils étaient légalement au Royaume-Uni.

Il a également évoqué en plaisantant la “période de transition” que la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne avait accordée lundi au petit-fils, le prince Harry et son épouse Meghan, au cours de laquelle sa famille déterminerait comment gérer la décision du couple de se retirer de ses fonctions royales.

“Je demande (pour) un peu de flexibilité au Premier ministre (britannique) (Boris) Johnson – peut-être qu’il peut donner l’exemple à la reine, parce que la reine a donné hier une période de transition pour laisser à Harry et Meghan. Alors peut-être une certaine flexibilité sur le côté de M. Johnson pourrait être très utile “, a déclaré Verhofstadt.

Une députée européenne du Brexit Party, Alex Phillips, a déclaré qu’elle voulait voir la fin de l’accès préférentiel que les citoyens européens devaient s’installer au Royaume-Uni par rapport aux citoyens non européens, au nom de “l’équité, pas du favoritisme”.

Les Européens, a-t-elle dit, devraient pouvoir chercher à vivre au Royaume-Uni “sur un pied d’égalité avec tous ceux qui vivent dans ma nation ouverte et accueillante – mais pas avec des super droits”.

Article par Marie Julien de l’.

.