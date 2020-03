Les cas de coronavirus doublent en France alors que Macron avertit l’épidémie «en route» – National

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France a plus que doublé en 24 heures, a annoncé jeudi le ministre français de la Santé, le bilan étant désormais à 38 contre 18 mercredi.

Lors d’une conférence de presse, Olivier Veran a déclaré que cette “forte augmentation” était due à l’identification de soi-disant “personnes de contact” liées à des cas précédemment connus, ajoutant que la France était “prête” à une épidémie.

L'Italie devient le centre de l'épidémie de COVID-19 en Europe

L’Italie devient le centre de l’épidémie de COVID-19 en Europe

Le directeur du ministère de la Santé, Jerome Salomon, a déclaré plus tard que sur les 38 cas, deux personnes étaient décédées, 12 avaient été guéries et 24 avaient été hospitalisées, dont deux dans un «état grave».

La nouvelle intervient quelques heures après que le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il pensait qu’une épidémie de coronavirus était inévitable en France.

Macron a visité un hôpital parisien où un Français de 60 ans est devenu cette semaine la deuxième personne à mourir du coronavirus en France, et a cherché à rassurer une profession médicale en colère contre les dépenses de santé qu’elle avait son soutien.

Les voyages du Nouveau-Brunswick en Italie sont réacheminés en raison de l'épidémie de virus COVID-19

Les voyages du Nouveau-Brunswick en Italie sont réacheminés en raison de l’épidémie de virus COVID-19

«Nous avons une crise devant nous. Une épidémie est en marche », a déclaré Macron, vêtu d’un costume et sans équipement de protection, à un groupe de médecins.

Le coronavirus a infecté plus de 80 000 personnes et tué près de 2 800 personnes, la majorité en Chine. Sa propagation rapide ailleurs ces derniers jours a répondu à la définition d’une pandémie.

La France est en état d’alerte après que l’Italie voisine est devenue un nouveau front dans la lutte mondiale pour contenir l’épidémie.

Le gouvernement français a demandé à toute personne revenant de Chine, de Singapour, de Corée du Sud ou des régions italiennes de Lombardie et de Vénétie de prendre sa température deux fois par jour, de porter un masque et d’éviter tout contact avec des personnes faibles et âgées pendant 14 jours.

