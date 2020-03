Les citoyens ont besoin d’un formulaire pour justifier pourquoi ils sont à l’extérieur

Les citoyens français seront contraints de présenter aux autorités un formulaire justifiant la raison pour laquelle ils ont quitté leur domicile, lors d’une interdiction à l’échelle nationale visant à freiner la propagation du coronavirus.

La France entière est entrée en lock-out mardi, dans le cadre de mesures d’urgence qui seront en place pendant au moins les 15 prochains jours. Les mesures annoncées par le président Emmanuel Macron obligent les gens à s’abstenir de sortir à des fins sauf essentielles.

Dans le cadre de l’isolement, les citoyens devront remplir un formulaire fourni par le gouvernement, indiquant leur objectif de quitter leur domicile. Les raisons acceptables pour sortir incluent:

Aller de la maison au travail n’est pas possible

Faire des achats essentiels dans les magasins locaux autorisés

Aller chez un professionnel de la santé

Voyager pour la garde d’enfants ou pour soutenir des personnes vulnérables

Exercice uniquement sur une base individuelle, autour de la maison et sans aucune réunion

Selon Le Parisien, quelque 100 000 policiers et membres des forces paramilitaires de la gendarmerie patrouilleront dans les rues pour faire respecter le lock-out, infligeant des amendes de 38 à 135 € à ceux qui ne parviennent pas à produire des documents corrects lorsqu’ils sont en public.

“Ces mesures sont fortes, exigeantes, mais nécessaires et indispensables pour protéger tous les hommes et femmes français, pour prévenir la propagation du virus et la surcharge de notre système de santé”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, qui a exhorté les gens à ” reste à la maison”.

“Ce sont les mesures les plus restrictives en vigueur en Europe aujourd’hui”, a ajouté Castaner.

Mardi, le nombre de morts pour les coronavirus a atteint 148 en France, avec un total de 6 600 confirmés. Dans le monde, le virus a tué plus de 7 000 personnes avec plus de 180 000 cas enregistrés dans 145 pays différents.

En annonçant le verrouillage, le président Macron a déclaré: «Nous sommes en guerre… nous ne combattons ni une autre armée ni notre propre nation. Mais l’ennemi est là, invisible, intouchable… et avance. »

Macron a déclaré que les mesures strictes étaient nécessaires car les gens avaient ignoré les conseils du gouvernement de rester à l’intérieur et de fermer les magasins.

“Même si les médecins mettaient en garde contre la gravité de la situation, nous avons vu des gens se rassembler dans les parcs, les marchés animés et les restaurants et bars qui ne respectaient pas l’ordre de fermeture”, a déclaré Macron.

En plus d’exiger que les citoyens restent à l’intérieur, le gouvernement a également annoncé qu’il fermerait ses frontières mardi, suivant l’exemple de l’Allemagne qui a fermé ses frontières lundi afin de ralentir la propagation du coronavirus.

