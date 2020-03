Les conducteurs d’Uber avec espoir, après la reconnaissance de la justice française

La plus haute juridiction française a rejeté un appel d’Uber et a confirmé que la relation entre l’entreprise et l’un de ses chauffeurs était un contrat de travail. Une première en France et une source d’espoir pour de nombreux autres moteurs de plateformes similaires, a expliqué à RFI un syndicaliste du secteur Brahim Ben Ali.

Avec des informations d’Aabla Jounaïdi, journaliste à RFI, et des agences

“Beaucoup de collègues m’ont appelé qui n’avaient plus d’espoir, ils pensaient que la France avait décidé de protéger les plateformes. Avec cette décision, il y a une lueur d’espoir et beaucoup d’entre eux repensent au recours à la justice”. C’est ainsi que Brahim Ben Ali, chef de file de l’organisation intersyndicale des conducteurs de véhicules travaillant pour les plateformes numériques, a réagi à la radio de Radio France International.

Pour la première fois en France, la Cour de cassation a reconnu mercredi le lien de subordination entre Uber BV et l’un de ses chauffeurs. En confirmant une décision d’une cour d’appel, la plus haute juridiction a considéré que, puisque le travailleur se connectait à la plate-forme pour travailler, il n’était donc pas un travailleur indépendant, mais un employé. Le statut de travailleur indépendant de ce conducteur était “fictif”, a expliqué la Cour.

La décision rendra la jurisprudence et encourage des centaines de conducteurs qui ont ouvert une procédure judiciaire en France à obtenir la même requalification.

“Uber nous dit: vous pouvez choisir d’annuler une course ou non. Mais en réalité, ce n’est pas le cas, car en tant que pilote, vous ne devez pas surmonter un certain nombre de refus. Par exemple, je ne voulais pas accepter certaines courses parce que je ne me sentais pas en sécurité ou parce que le course n’a pas été rentable. Ils m’ont fait croire que je pouvais les annuler, mais après un certain nombre de courses annulées, j’ai été pénalisé et déconnecté de la plateforme, jusqu’à quinze jours. Cela montre que je n’étais pas totalement indépendant. Je n’avais pas la possibilité de choisir “a expliqué le syndicaliste Brahim Ben Ali.

“La plateforme nous a fixé des objectifs et des règles que nous devions respecter, il s’agit donc plus d’un contrat de salarié que d’une relation de plateforme indépendante”, a-t-il ajouté.

Un nouveau cadre juridique?

“Cette décision ne reflète pas les raisons pour lesquelles les conducteurs choisissent d’utiliser l’application Uber,” c’est-à-dire “l’indépendance et (…) la flexibilité qu’elle permet”, a réagi une porte-parole de la plateforme.

La ministre française du Travail a affirmé pour sa part que cette décision judiciaire démontre “la nécessité de trouver un nouveau cadre juridique pour protéger ces travailleurs, salariés ou non”. Muriel Penicaud a indiqué que les plates-formes n’existaient pas lorsque les règles du droit du travail ont été établies et a assuré qu ‘”aujourd’hui nous sommes dans une zone grise parce que les travailleurs de ces plates-formes, pour la plupart, veulent être indépendants, ils veulent avoir la liberté, mais ils veulent aussi, ont à juste titre certaines garanties et protections. “

La Cour de cassation avait déjà statué en novembre 2018, pour la première fois, sur un lien de subordination entre une plateforme et l’un de ses travailleurs. C’était Take Eat Easy, une entreprise de livraison à domicile de cyclistes qui s’est soldée par une faillite.

