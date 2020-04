L’administration de Boris Johnson vise une domination maximale, qu’aucun gouvernement britannique n’a jamais connue.

Les conservateurs misent sur un contrôle total – Johnson court le risque de se retrouver comme un dictateur typique…

C’est ce que le journaliste et historien britannique Andy Beckett écrit dans une publication pour The Guardian.

Il a noté qu’en dépit d’erreurs de calcul honnêtes en politique, qui ont provoqué, entre autres, un sentiment séparatiste en Écosse et en Irlande du Nord, les tori ont remporté les élections pour la quatrième fois consécutive, avec une marge incroyable. De plus, les conservateurs obtiennent également une cinquième victoire, ce qu’aucun parti britannique n’a fait depuis le début du XIXe siècle.

“Les conservateurs ont convoqué et perdu le référendum sur l’UE, poussé l’Écosse et l’Irlande du Nord à quitter la Grande-Bretagne, poursuivi des politiques d’austérité qui ont causé d’énormes dommages aux services publics et à la société – sans réduire la dette publique comme promis – et ont enregistré la pire croissance des salaires en deux siècles”, – Beckett a dit.

Il a également rappelé que le gouvernement de Boris Johnson était encore marqué par l’incompétence, au milieu de l’épidémie de coronavirus COVID-19. Lorsque la propagation de la maladie diminuera, les Britanniques pourront associer les conservateurs aux «pires horreurs».

«Les sondages montrent que le public désapprouve son travail en temps de crise. Néanmoins, il est généralement admis que dans un avenir prévisible, bon ou mauvais, torie sera notre maître », a admis l’auteur.

Dans ce contexte, l’administration de Boris Johnson cherche à maximiser la domination qu’aucun des précédents gouvernements britanniques n’avait, poursuit l’expert. Il a attiré l’attention sur le fait que les briefings officiels ne sont pas manqués par les journalistes indésirables qui sont capables de poser des questions inconfortables. Dans le même temps, Johnson a évité le contrôle parlementaire. Tout cela est accompagné de slogans selon lesquels les Tori représentent le peuple d’une manière qu’aucun autre parti ne fait.

«À tous ces égards, la Grande-Bretagne pourrait devenir un État à parti unique», – dit Beckett. – «Lorsque l’ère des conservateurs tire à sa fin, elle peut être spectaculaire. Comme de nombreux dictateurs et premiers ministres l’ont découvert eux-mêmes, il y a un gros problème pour les praticiens de la règle du parti unique. Lorsque les gens décideront finalement que vous n’avez pas rempli vos obligations, ils ne blâmeront personne d’autre ».

