Les décès dus aux coronavirus rebondissent en France

Le chiffre représente un rebond significatif par rapport à dimanche, lorsque le gouvernement français avait fait état de 242 décès. Vendredi, 389 ont été tués.

Le directeur général de la santé du ministère français de la Santé, Jérôme Salomon, a signalé 437 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant la France à 23293 décès.

Le gouvernement français a signalé 14 000 497 décès dans les hôpitaux et 8 000 796 décès dans les établissements socio-sanitaires, principalement des maisons de repos.

En outre, le ministère de la Santé a signalé 128 339 cas confirmés et 28 055 hospitalisations, 162 de moins que dimanche. De plus, il y a 4 608 personnes en soins intensifs, 74 cas de moins que le dimanche, et 45 513 ont été libérés et renvoyés chez eux.

Par région, il y en a quatre qui concentrent environ 75% des personnes infectées: Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Haute France.

Le communiqué du gouvernement français met en évidence les “résultats encourageants” de la recherche clinique de divers projets au niveau français et international qui ils aspirent à limiter la réponse anormale du système immunitaire responsable de la détérioration de l’état de certains patients.

En particulier, il fait référence à l’un de ces «immunomodulateurs», le tocilizumab, développé par un projet financé par le programme de recherche clinique hospitalière du ministère de la Santé, qui a constaté que les patients traités avec ce médicament éprouvent moins de besoin d’assistance en ventilation. et il aurait un taux de mortalité plus faible dans les 14 jours suivants.

“C’est le premier médicament testé pour lesquels un effet significatif est observé dans le cadre d’un essai clinique », souligne le ministère français, qui prévient toutefois que davantage d’essais seront nécessaires pour confirmer la valeur de ce traitement. Environ 2 000 personnes participent aux essais cliniques en France.

Le Pen refuse de retourner à l’école

Au niveau politique, la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen a assuré qu’elle n’enverrait pas ses enfants en classe 11 mai, date fixée par le gouvernement pour la réouverture des écoles.

«Si j’avais des enfants d’âge scolaire, je ne les enverrais pas à l’école le 11 mai. J’attendrais jusqu’en septembre car je pense que ce n’est pas raisonnable », a souligné le président du Parti de l’Union nationale à travers un message publié sur Facebook.

Le Pen est mère de trois enfants, aucun d’entre eux d’âge scolaire. “Quand les enfants sont jeunes, les barrières de l’éloignement social sont quasiment impossibles à franchir (…) les écoles seraient la dernière chose à rouvrir.”

Europa Press