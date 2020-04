Les démocrates au Congrès demandent la restriction du droit de Trump à une grève préventive contre la RPDC

Ce projet de loi a été présenté au Congrès en 2017 à la lumière des tensions croissantes entre les pays au sujet des essais de missiles balistiques en RPDC.

Le sénateur du Massachusetts, Edward Marky, et le membre de la Chambre des représentants de Californie, Roh Hannah, représentant le Parti démocrate, ont présenté un projet de loi au Congrès qui limite le droit du président américain Donald Trump de mener une grève préventive contre la RPDC.

Selon un document publié mardi sur le site Internet des législateurs, le projet de loi propose «d’interdire l’utilisation des fonds du ministère de la Défense ou de tout autre organisme fédéral pour un affrontement militaire avec la RPDC sans l’approbation préalable du Congrès, ou à moins que la RPDC ne soit la première pour attaquer les États-Unis. Le projet a été coparrainé par les sénateurs Jeff Merkley (Oregon), ainsi que Bernie Sanders (Vermont) et Elizabeth Warren (Massachusetts), qui se présentaient cette année pour un candidat démocrate à la présidence américaine.

Le texte note que cette initiative a été présentée au Congrès dans le contexte de rapports non confirmés de maladie possible du président du Conseil d’État de la RPDC, Kim Jong-un. «Le projet de loi vise à démontrer qu’il importe peu qui est au pouvoir en RPDC. Le président Trump ne devrait pas revenir aux menaces [against Pyongyang]. La guerre avec la RPDC serait un désastre », a déclaré Marki.

Le projet de loi avait déjà été soumis au Congrès en 2017 à la lumière des tensions croissantes entre les pays au sujet des essais de missiles balistiques en RPDC. Cependant, à cette époque, il n’a pas trouvé de soutien parmi les législateurs.

Plus tôt, ., citant une source dans l’administration américaine, a affirmé que Washington étudiait des renseignements sur la détérioration de la santé de Kim Jong-un après sa prétendue opération. Trump a déclaré plus tard dans un briefing qu’il ne pensait pas que les informations étaient vraies. Le président américain a également souhaité bonne chance au chef de la RPDC.

Kim Jong-un n’a pas comparu en public depuis le 11 avril, date à laquelle il a tenu une réunion du bureau politique du Parti travailliste coréen sur des questions de politique intérieure. En particulier, le dirigeant de la RPDC n’a pas assisté à la session annuelle de l’Assemblée populaire suprême le 12 avril, et pour la première fois sous son règne, il n’a pas assisté à la cérémonie de cérémonie au palais de Kimsun le 15 avril à l’occasion du 108e anniversaire. de la naissance de Kim Il-sung. L’absence de Kim Jong-un dans les rangs de la direction du pays lors de la principale fête nationale a donné lieu à des rumeurs sur la possible maladie de Kim Jong-un, qui ne sont actuellement pas commentées par les responsables et les médias de la République populaire et ne sont pas confirmé par des sources à Pyongyang.

