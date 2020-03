Les démocrates ouvrent des caucus de l’Iowa à l’étranger à Tbilissi, Glasgow, Paris

Les démocrates ont ouvert le caucus de l’Iowa pour inclure les électeurs vivant à l’étranger dans des villes comme Glasgow, en Écosse; Paris, France; et Tbilissi, Géorgie.

Les Iowans vivant à l’étranger sont désormais autorisés à participer au caucus des démocrates de 2020 par satellite. Le Parti démocrate de l’Iowa a ouvert des bureaux de caucus à Glasgow, Paris et Tbilissi, où les électeurs peuvent se présenter au caucus et aux satellites dans leurs résultats.

USA Today a rapporté:

L’appartement de Colyn Burbank qu’il partage avec sa femme et sa jeune fille en est un bon exemple. Sauf dans un sens: L’étudiant diplômé organise un caucus de l’Iowa dans sa maison d’adoption de Glasgow, en Écosse – à 4000 miles de l’endroit où il a grandi. [Emphasis added]

En plus de Glasgow, Le Parti démocrate de l’Iowa a désigné Tbilissi, Géorgie – une ex-république soviétique située au carrefour de l’Europe orientale et de l’Asie occidentale – ainsi que Paris, France, comme sites de caucus internationaux. Ils sont destinés aux électeurs qui, comme Burbank, ne peuvent assister au caucus de leur circonscription dans l’Iowa. [Emphasis added]

Le président du Parti démocrate de l’Iowa, Troy Price, a déclaré que les caucus satellites d’outre-mer devaient “rendre ces caucus les plus accessibles de l’histoire de notre parti”.

Le caucus de Tbilissi a été mené avec succès, autour d’un repas traditionnel de pizza et de vinaigrette Iowan – accompagné de vin géorgien. Les résultats seront rapportés avec le reste des résultats après les caucus de l’Iowa. pic.twitter.com/SraYlfxAUq

– Joshua Kucera (@joshuakucera) 3 février 2020

Les médias de gauche comme The Atlantic se sont déjà plaints du fait que les caucus satellites à l’étranger ne suffisent pas à l’inclusion des électeurs.

“En septembre, le Parti démocrate de l’Iowa a proposé une option” satellite “pour le système du caucus, dans le cadre d’un effort visant à rendre le premier concours national plus accessible à des gens comme Sayers”, a rapporté The Atlantic. «Mais de nombreux Iowans sont toujours frustrés. Ils soutiennent que le changement ne fait pratiquement rien pour rendre le processus plus inclusif. Au lieu de résoudre le problème, soutiennent ces Iowans, la proposition du satellite-caucus ne fait que souligner quelque chose qu’ils ont toujours cru: le concours de l’État est antidémocratique et a besoin d’une réforme de fond. “

