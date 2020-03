Les diplomates européens mettent en garde les États-Unis contre les menaces contre l’Iran

Les fonctionnaires disent que suite à la menace de Trump d’imposer des tarifs automobiles à l’UE s’ils ne faisaient pas de démarches contre l’Iran dans le cadre de l’accord sur le nucléaire P5 + 1, les diplomates européens ont contacté le département d’État pour établir une ligne dure que c’était la dernière fois que c’était Aller au travail.

Plus précisément, des diplomates d’Allemagne, de France et de Grande-Bretagne ont averti que les tactiques américaines étaient “totalement inacceptables” et que leurs tactiques d’intimidation ne les aideraient pas à mobiliser un soutien contre l’Iran.

Le Département d’État a été surpris par la fermeté de la langue et l’a transmise à la Maison Blanche. Il a été noté que les États-Unis ont fait reculer la pression sur l’UE dans les jours qui ont suivi.

Le président Trump n’était manifestement pas content de ne pas réussir, et il a été rapporté qu’il se plaignait des Européens lors du forum économique de Davos, affirmant qu’ils sont pires à faire affaire avec les Chinois.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo s’est également plaint que les pays de l’UE ne soient pas plus bruyants en faveur de l’assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani. Les responsables européens, cependant, pensaient qu’il s’agissait d’une décision «sans but agressive» de Trump et n’avaient aucun objectif concret.