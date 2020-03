Les dirigeants mondiaux déclarent la «guerre» contre le coronavirus et appellent à l’unité

Face à la paralysie économique et aux décès causés par la propagation du nouveau virus, les dirigeants mondiaux ont envoyé des messages historiques pour exhorter les populations à se conformer aux mesures, parfois extrêmes, mises en place pour lutter contre les infections.

Face à l’incertitude pandémie Depuis le Covid-19 qui a coûté la vie à des milliers de personnes dans le monde, les dirigeants mondiaux ont appelé à l’unité entre les sociétés pour faire face à la crise sanitaire mondiale.

Face à la propagation sans précédent du nouveau virus, les chefs d’État ont déclaré une “guerre” contre la maladie et annoncé de nouvelles actions pour tenter d’arrêter les décès et de résoudre le problème. krach financier des marchés du fait de la fermeture des frontières et de la suspension des activités économiques dans leurs pays.

Dans le monde, environ 13 000 décès ont été signalés par Covid-19, alors que quelque 300 000 personnes ont contracté le virus.

Après le déclenchement de la maladie dans la province chinoise de Wuhan en décembre, le nouvel épicentre de la pandémie a migré en Europe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les nations à mettre en œuvre des mesures coordonnées pour faire face à la pandémie et à soutenir les pays en développement dont les systèmes de santé sont “faible“

Même le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré jeudi que, sans appliquer des stratégies conjointes pour éradiquer la maladie, “des millions de personnes” pourraient mourir.

Une récession mondiale – peut-être de dimensions record – est une quasi-certitude en raison de la pandémie # COVID19.

Notre réponse économique doit se concentrer sur les personnes.

La reprise ne doit pas se faire au détriment des plus pauvres – et nous ne pouvons pas créer une légion de nouveaux pauvres.https: //t.co/4qGoAhTYpe pic.twitter.com/FbqMliu99t

– António Guterres (@antonioguterres) 20 mars 2020

Aux États-Unis, par exemple, le président Donald Trump Il a annoncé le 17 mars que son gouvernement enverrait des chèques d’un millier de dollars aux citoyens et a même déclaré le pays en “guerre” contre le nouveau virus, pour lequel 248 personnes sont décédées dans 31 Etats.

Le Mexique a les ressources pour faire face à la pandémie et même, si nécessaire, mettre en œuvre des plans militaires pour soutenir la population du Plan DN-III et du Plan marin, a déclaré vendredi le président Andrés Manuel López Obrador.

Au Mexique, ils ont été confirmés 251 cas de Covid-19 et deux décès.

Angela Merkel, chancelière allemande, dans un message émotionnel et énergique, a déclaré que la nation allemande n’avait pas fait face à un plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Pas depuis la réunification allemande, non, pas depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un tel défi pour notre pays.”

La chancelière allemande Angela Merkel prononce une allocution historique à la nation concernant l’épidémie de coronavirus. pic.twitter.com/pwtm1TYAGz

– Channel 4 News (@ Channel4News) 18 mars 2020

En réitérant que votre administration accordera soutiens financiers À la population touchée, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté les Canadiens à faire preuve de solidarité les uns envers les autres.

Alors que vous faites face à la situation du COVID-19, nous nous efforçons de vous aider à y faire face. Voici ce que nous faisons pour vous soutenir. Pic️ pic.twitter.com/7UujIre3aH

– Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 mars 2020

Face à la vague de décès dus au nouveau virus, en Espagne, le président Pedro Sánchez, ce samedi a appelé les citoyens à l’unité et suivre les indications marquées par “l’état d’alarme”.

Le pire reste à venir. Nous recevrons l’impact de la vague la plus dure, ce qui nous poussera à la limite. Pour le vaincre, les Espagnols et les Espagnols doivent rester unis, dans leurs maisons, pendant que leur pays les protège, prend soin d’eux et combat obstinément. Nous le ferons, #EsteVirusLoParamosUnidos. pic.twitter.com/3KQHnx8S35

– Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 mars 2020

Le roi d’Espagne, Philippe VI, dans un message adressé à la nation le 18 mars, a déclaré que l’État ibérique fait face à une “crise sans précédent” qui met en danger la santé de la population.

“C’est aussi une crise que nous combattons que nous allons surmonter et surmonter … Il y a des moments dans l’histoire des peuples où la réalité met à l’épreuve les valeurs d’une société et la capacité même d’un État”, a déclaré le roi.

Message du H.M. le roi https://t.co/LcJv2IDk5Q

– Maison de S.M. le roi (@CasaReal) 18 mars 2020

En France, le président gaulois, Emmanuel MacronIl a déclaré que sa nation faisait face à une “guerre sanitaire” contre un “ennemi invisible” qui a tué plus de 450 personnes sur son territoire.

“Nous sommes en guerre.”

Le président français Emmanuel Macron s’est adressé à la nation lundi, affirmant que le pays est confronté à un nouveau type de conflit avec le #coronavirus pic.twitter.com/TK6Ea2UB0x

– QuickTake par Bloomberg (@QuickTake) 17 mars 2020