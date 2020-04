Les écoles en France rouvriront le 12 mai

Ce sera à travers un processus divisé en phases et ce sera jusqu’au 25 mai lorsque les écoliers seront de retour en entier.

Le ministre français de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a confirmé aux maires des grandes villes de France que les écoles rouvriront pour les éducateurs le 11 mai et pour les écoliers le 12 mai.

Blanquer a tenu une réunion par vidéoconférence avec les maires samedi après-midi, au cours de laquelle il a expliqué le modèle préféré pour la réouverture des écoles et ces dates spécifiques, comme l’ont expliqué les participants à la télévision BFMTV.

“Le 11 mai sera le retour des enseignants, pas des élèves. Les élèves retourneront en classe le 12 mai », a-t-il souligné.

En uDans la première phase, les écoliers de l’équivalent de 1ère année retourneront en classe. et ceux de l’équivalent de 5º de primaire. Plus tard, ils suivront les 6e primaire, 3e du secondaire, 2e du baccalauréat et la formation professionnelle le 18 mai. Enfin, le 25 mai, “Toutes les classes peuvent reprendre”, mais toujours en petits groupes de 15 élèves maximum par classe.

Concernant les protocoles sanitaires, Blanquer a indiqué qu’il attend un avis du Conseil scientifique sur l’utilisation obligatoire des masques pour les enfants. D’un autre côté, tous les «enseignants porteront des masques à usage général fournis par l’Éducation nationale». “Si des masques pour les enfants sont nécessaires, l’éducation nationale les fournira”, a riveté.

Des problèmes non résolus restent à résoudre, tels que les soins aux enfants du personnel de santé, la gestion des cantines ou des transports publics. “Dans 24 ou 48 heures, nous aurons des réponses claires”, a déclaré le ministre, bien que tous les détails ne seront connus qu’au début du mois de mai.

