Les épidémies dans la littérature française

Albert Camus avec «La peste» et Jean Giono avec «Le hussard sur le toit» imaginaient, au milieu du XXe siècle, des situations similaires à celles que vit actuellement l’humanité. Au programme également, deux idées de visites virtuelles en France et une initiative originale des musiciens de l’Orchestre National de France.

Il a été l’un des phénomènes littéraires de cette pandémie mondiale. “La peste” que l’écrivain français Albert Camus a publié en 1947 a connu une hausse spectaculaire des ventes dans des pays comme la France et l’Italie.

Appétit des lecteurs pour les solutions ou intérêt renouvelé pour les travaux du Prix Nobel de littérature de 1957? En tout cas, «La Peste» est considérée comme l’une des plus importantes et des plus appréciées de Camus.

Camus y relate une flambée incontrôlable de peste dans la ville d’Oran, qui affecte d’abord les rats puis les habitants, forçant la population à être confinée. Un fléau fictif qui est en réalité une métaphore du nazisme, considéré par Camus comme un mal absolu, et contre lequel l’auteur encourage la réflexion philosophique et une réponse collective. Camus construit également une série de personnages qui font face à cette situation avec peur, découragement, négligence ou héroïsme.

“La peste” de Camus a enregistré des ventes record depuis le début de la crise des coronavirus. © DR

«Il y a des scènes dans ce roman qui se sont réalisées aujourd’hui: la description de la façon dont les autorités d’Oran décident de l’internement ou comment elles doivent gérer le nombre de morts. De plus, Camus nous dit que l’homme est emprisonné dans une routine, dans son égoïsme et dans ses petits problèmes quotidiens, ce qui l’empêche de voir le danger qu’il a devant lui », a expliqué William Navarrete à RFI.

Une épidémie de choléra en Provence

Un autre roman extraordinaire, bien que moins connu que le travail de Camus, mais très en phase avec la pandémie actuelle est “Le hussard sur le toit” de Jean Giono, qui a été traduit en espagnol, et même présenté au grand écran dans un film de lui-même. nom avec l’actrice française Juliette Binoche.

“Le hussard sur le toit” est un roman d’aventure, publié quatre ans seulement après “La Peste” en 1951. Giono nous raconte l’évasion d’un jeune colonel de l’aristocratie italienne qui traverse la Provence française au milieu de l’épidémie de choléra . Ce colonel, Angelo Pardi, arrive dans la ville de Manosque et se réfugie sur les toits des maisons, accusé d’empoisonnement des sources d’eau. Un jour, il rencontre la jeune Pauline, qui le reçoit à la maison malgré l’épidémie. Là, ils commencent une série d’aventures entre ces deux personnages dont l’amour est impossible.

“Le hussard sur le toit” est plein d’éléments symboliques et a été écrit avec le stylo exquis et intelligent de Giono, a déclaré le professeur de littérature Daniel Henry Pageaux.

«C’est un chef-d’œuvre de la littérature française du XXe siècle. Ici, Giono décrit non seulement les symptômes du choléra, mais aussi ses effets sociaux. Le choléra symbolise la peur humaine. Mais son protagoniste, Angelo, ne tombe jamais malade. Il parcourt la Provence, sans prendre de précautions malgré l’épidémie, et n’en est donc jamais affecté. En d’autres termes, le choléra est une relation de pouvoir entre les hommes faibles et l’homme qui sait se surmonter », a expliqué Pageaux.

Orsay et Monet en visite virtuelle

A Paris, le Musée d’Orsay, temple parisien de l’impressionnisme entre autres courants, propose une visite virtuelle de ses collections, avec des explications en français ou en anglais. Depuis quelques jours, une impressionnante série de paysages peints par Corot, Cézanne ou Monet est également consultable via le compte Instagram du musée.

Une autre merveille à visiter en quelques clics est justement la maison du peintre Claude Monet à Giverny, à une heure de Paris. Une maison pleine de couleurs, où le travail et l’atelier d’exposition de Monet sont préservés, et les salles colorées. Mais le plus surprenant est sans aucun doute le jardin fleuri où Monet a planté des centaines d’espèces, source d’inspiration pour ses nénuphars qui l’ont rendu célèbre.

Un “boléro” spécial

Des artistes du monde entier nous ont surpris avec une série d’initiatives créatives. Aujourd’hui, nous allons en souligner un: celui des musiciens de l’Orchestre National de France, qui interprètent le célèbre Boléro de Ravel depuis leur domicile respectif. Preuve que nous pouvons rester ensemble, malgré l’enfermement.

