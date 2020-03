Les États-Unis envisagent des tarifs sur 2,4 milliards de dollars de produits français après la taxe sur les technologies

WASHINGTON (AP) – L’administration Trump propose des droits de douane sur jusqu’à 2,4 milliards de dollars d’importations françaises – y compris le fromage Roquefort, les sacs à main, le rouge à lèvres et le vin mousseux – en représailles de la taxe française sur les géants américains de la technologie comme Google, Amazon et Facebook.

Le bureau du représentant américain au commerce a accusé lundi que la nouvelle taxe française sur les services numériques discrimine les entreprises américaines. Le bureau commercial acceptera les commentaires du public sur les tarifs, qui pourraient atteindre 100%, jusqu’au 6 janvier et tiendra une audience le 7 janvier.

La taxe française est conçue pour empêcher les entreprises technologiques d’éviter les impôts en installant leur siège social dans des pays de l’Union européenne à faible taux d’imposition. Il impose une taxe annuelle de 3% sur les revenus français des entreprises numériques dont les ventes mondiales annuelles s’élèvent à plus de 750 millions d’euros (830 millions de dollars) et les revenus français dépassent 25 millions d’euros.

Les États-Unis ont également critiqué la taxe française pour avoir ciblé les revenus des entreprises, et non leurs bénéfices, et pour avoir été rétroactive.

La décision de poursuivre les tarifs “envoie un signal clair que les États-Unis prendront des mesures contre les régimes fiscaux numériques qui discriminent ou imposent des charges indues aux entreprises américaines”, a déclaré le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

Son agence a enquêté sur la taxe française en vertu de l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974 – la même disposition que l’administration Trump a utilisée l’année dernière pour sonder les politiques technologiques de la Chine, conduisant à des tarifs sur plus de 360 ​​milliards de dollars d’importations chinoises dans la plus grande guerre commerciale depuis le Années 30.

Lighthizer a averti que les États-Unis étudient également l’opportunité de poursuivre les enquêtes en vertu de l’article 301 sur les taxes numériques introduites par l’Autriche, l’Italie et la Turquie.

La décision de cibler la France a obtenu l’approbation bipartite du sénateur républicain de l’Iowa Chuck Grassley et du sénateur démocrate de l’Oregon Ron Wyden. Dans une déclaration commune, ils ont qualifié la taxe numérique française de «déraisonnable, protectionniste et discriminatoire».

Le groupe de commerce technologique ITI s’est félicité de la décision de l’administration et a appelé à la poursuite des négociations sur les taxes internationales sous les auspices de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

L’annonce des tarifs devrait accroître la tension entre les États-Unis et l’Europe. Les États-Unis préparent déjà des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d’importations de l’UE sur les subventions illégales accordées au géant européen des avions Airbus. Lundi, l’Organisation mondiale du commerce a donné le feu vert aux États-Unis pour imposer ces prélèvements, jugeant que l’UE n’avait pas respecté l’ordre de mettre fin aux subventions.

Et dans un autre rappel que les conflits commerciaux de Washington s’étendent bien au-delà d’une impasse de 16 mois avec la Chine, le président Donald Trump s’est engagé lundi à abaisser les tarifs sur l’acier et l’aluminium du Brésil et de l’Argentine.

Les deux pays d’Amérique du Sud faisaient partie d’un groupe d’alliés américains que Trump a exemptés des tarifs sur l’acier et l’aluminium en mars 2018. La menace du président américain d’annuler cette décision et d’imposer des tarifs sur les métaux est le dernier exemple de son approche mercurielle de la politique commerciale.

Trump a accusé les pays de manipuler leurs devises plus bas pour rendre leurs exportations moins chères sur les marchés mondiaux et obtenir un avantage commercial déloyal.

Mais les monnaies faibles des pays reflètent leurs économies faibles. Le Brésil est aux prises avec un chômage à deux chiffres et une stagnation économique après deux ans de profonde récession. L’Argentine est aux prises avec une crise économique caractérisée par une inflation galopante, d’énormes dettes et une pauvreté généralisée.