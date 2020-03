Les États-Unis et l’Ouest accélèrent la propagande anti-iranienne

Les responsables américains et d’Europe occidentale poursuivent une stratégie consistant à formuler des allégations douteuses contre l’Iran afin de tenter de justifier la poursuite de l’hostilité militaire, qui devrait impliquer une importante accumulation militaire américaine dans la région.

En Europe, cela se concentre sur des allégations concernant les systèmes de missiles conventionnels iraniens, arguant qu’ils violent l’enlèvement par l’ONU de missiles à capacité nucléaire, même si l’Iran n’a pas d’ogives nucléaires. L’Iran a souligné que c’était un mensonge, affirmant qu’il avait droit à des systèmes de missiles en vertu du droit international.

Cette allégation, soutenue par la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, est susceptible d’être un faux pas qui sera utilisée dans les pourparlers à venir avec l’Iran au sujet de son programme nucléaire civil pour détourner l’attention des questions relativement simples d’allégement des sanctions et des limites d’enrichissement.

Les responsables américains continuent de faire valoir l’idée que l’Iran pourrait mener des attaques sournoises contre les forces américaines ou contre les livraisons de pétrole saoudien, des allégations qui viennent avec des allégations selon lesquelles l’Iran était derrière une précédente attaque de drone revendiquée par le mouvement houthi du Yémen.

En plus de cela, les responsables américains continuent d’essayer d’augmenter le nombre de morts lors des manifestations de novembre en Iran. Amnesty International a estimé le nombre de morts à environ 200, tandis que l’Iran insiste sur le fait qu’il l’est beaucoup moins. Le président Trump, n’apportant aucune preuve, a déclaré que les morts étaient «des milliers et des milliers».

Bien que Trump ait apparemment juste fait un grand nombre de morts sous l’impulsion du moment, les responsables américains poursuivent ce récit, avec Brian Hook affirmant maintenant qu’il est au moins concevable que plus de 1000 personnes aient été tuées dans la répression. Lui non plus n’en a fourni aucune preuve.

Les accusations d’attaques iraniennes imminentes et d’un nombre de morts improbablement élevé continueront presque à être soulignées par les responsables américains à l’approche d’un important déploiement militaire dans la région, qui, selon certains rapports, pourrait impliquer jusqu’à 14000 soldats américains supplémentaires.

La publication US, West Ramp Up Anti-Iran Propaganda est apparue en premier sur News From Antiwar.com.