Les États-Unis n’excluent pas la possibilité de nouvelles sanctions anti-chinoises

Dans le même temps, le consul général des États-Unis dans cette région administrative spéciale de la Chine, Heng Smith, n’a pas précisé quelles mesures spécifiques pourraient être discutées.

La partie américaine n’exclut pas la possibilité de nouvelles sanctions contre la Chine en raison de l’introduction de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Cela a été annoncé lundi par le consul général des États-Unis dans cette région administrative spéciale de Chine, Heng Smith, sur les ondes de la station de radio RTHK.

«Washington étudie la possibilité d’imposer des sanctions supplémentaires», – a déclaré le diplomate sans préciser quelles mesures spécifiques pourraient être impliquées.

Plus tôt, la Maison Blanche a introduit des restrictions à l’exportation pour Hong Kong, resserré le régime de visa pour les fonctionnaires chinois. Le 2 juillet, le Sénat américain a approuvé un projet de loi prévoyant des sanctions contre les personnes et entités chinoises. Le document est envoyé au président Donald Trump pour sa signature.

Le consul général des États-Unis a qualifié la nouvelle loi de «tragédie pour Hong Kong» qui, à son avis, est capable de détruire les libertés fondamentales dans cette région administrative spéciale, créant une «atmosphère de coercition et d’autocensure.

«Notre intérêt est de garantir à Hong Kong le haut degré d’autonomie qui lui a été promis. Cela a très bien fonctionné pour nous, répondant à nos intérêts économiques et commerciaux », – a déclaré le chef de la mission diplomatique. Selon lui, le succès de Hong Kong est dû à son autonomie, «c’est un centre d’affaires fantastique et un partenaire commercial». Cependant, Smith a nié les accusations liées à l’ingérence de Washington dans cette région chinoise.

«Nous soutenons le droit de manifester pacifiquement et nous opposons à toutes les formes de violence. Hong Kong a ses propres institutions et structures pour faire face à ces questions, et elles devraient être autorisées à travailler. Comme je l’ai dit, laissez Hong Kong être Hong Kong », – a-t-il ajouté.

