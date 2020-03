Les évêques français approuvent la suppression du sexe des parents sur les formulaires de baptême

Les évêques catholiques français ont approuvé la suppression des références au sexe des parents sur les formulaires de registre de baptême des enfants.

En février 2019, Mgr Joseph de Metz-Noblat de Langres, président du Conseil de la Conférence épiscopale française pour les questions canoniques, a écrit aux évêques que des modifications devraient être apportées aux documents de baptême afin d’éviter les accusations de «discrimination», a rapporté Catholic News. Agence (CNA).

Selon le rapport, le père Claude Barthe, rédacteur en chef de Catholic Res Novae, a observé que de Metz-Noblat participait au processus de refonte des formes de baptême depuis 2013, lorsque le mariage homosexuel et l’adoption d’enfants étaient légalisés en France.

«La situation de plus en plus complexe des familles en France rend extrêmement difficile la rédaction d’actes catholiques, notamment en ce qui concerne le baptême», écrivait de Metz-Noblat en décembre 2018, ajoutant des inquiétudes quant aux «problèmes de vocabulaire».

L’évêque a déclaré, selon le droit canon, «que les ministres ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les demandent à temps, tandis que les enfants ne peuvent pas être tenus responsables de la situation de leurs parents».

L’AIIC poursuit dans son rapport:

En conséquence, Mgr de Metz-Noblat a déclaré qu’il avait travaillé avec deux autres commissions pour produire une nouvelle formule d’enregistrement du baptême qui exigera “les noms et prénoms des parents ou autres titulaires de l’autorité parentale”, qui, selon lui, rendrait “la simple la reconnaissance de sa situation familiale, sans porter de jugement moral à ce sujet. »

Le changement a maintenant été approuvé par le conseil permanent des évêques, a ajouté Mgr de Metz-Noblat.

Cependant, l’AIIC a noté que le père Pius Pietrzyk, un prêtre dominicain qui préside le département des études pastorales au séminaire Saint-Patrick de Menlo Park, en Californie, a déclaré que les recommandations d’une conférence épiscopale n’étaient pas contraignantes.

La conférence des évêques, a-t-il dit, est «simplement un moteur pastoral permettant aux évêques d’une certaine région de coordonner leur ministère pastoral».

L’AIIC a également cité une lettre du cardinal Francesco Coccopalmerio qui, en 2017, était préfet du Conseil pontifical pour les textes législatifs et a exprimé le point de vue du Saint-Siège sur la question des baptêmes d’enfants de couples de même sexe.

“[T]il n’y a pas de loi spécifique concernant l’entrée de couples de même sexe ou de «personnes transgenres» en tant que parents sur le registre du baptême », aurait expliqué le cardinal. «Le terme« parents »utilisé par le Canon 877 de l’Église fait clairement référence au père et à la mère, à l’homme et à la femme créés par Dieu qui sont unis dans le sacrement du mariage.»

Coccopalmerio a également écrit:

L’entrée de couples de même sexe ou de «personnes transgenres» en tant que parents serait contraire au canon susmentionné et à l’enseignement de Notre-Seigneur et de l’Église sur le mariage, car Dieu le souhaite comme union entre un homme et une femme. Si l’un des partenaires est le père ou la mère naturel de l’enfant, cela doit être mentionné dans le dossier, l’autre partenaire ne peut pas être inscrit.

«Compte tenu des instructions qui précèdent, nous ne considérons pas possible d’inscrire au registre du baptême deux mères ou deux pères ou un« père transgenre »dont la véritable nature est une femme ou une« mère transgenre »dont la véritable nature est un homme», conclut le cardinal.

Selon Barthe, un certain nombre de diocèses français ignoreront probablement la recommandation de la conférence épiscopale de supprimer les références au sexe des parents sur les documents de baptême car chaque évêque a autorité sur son diocèse.

Le Catholic Herald a rapporté une partie des critiques de la nouvelle recommandation.

«Il est étrange que l’Eglise soit conseillée de s’adapter aux lois de l’État de cette façon – je ne vois pas la nécessité de cela», a déclaré Antoine Renard, président d’honneur de la Fédération des associations familiales catholiques. «L’Église enseigne que les familles sont créées par des pères et des mères et que les autres formes ne sont pas des familles. Les lesbiennes et les autres couples pourraient exiger autrement, mais cela ne sera pas accepté par l’Église. »

Dans une interview accordée au Catholic News Service, Renard a également déclaré que même si l’église ne pouvait pas «refuser les baptêmes», elle pouvait obliger les parents qui cherchent le sacrement pour leur enfant à s’engager à «élever des enfants selon les règles de l’église».