Les Français disent au revoir aux vacances de Pâques

Après avoir dépassé 6500 morts et battu le record de décès en une seule journée, la France entame la période des vacances de Pâques dans certaines régions, entre autres, l’Île-de-France, un département dont la capitale est Paris. Les autorités tentent d’empêcher les citoyens de violer l’internement.

La police procède à des contrôles aux sorties de Paris pour empêcher ses habitants de sortir en masse afin de profiter des deux semaines de vacances de Pâques qui commencent ce samedi. Dans le reste du pays, les autorités sanctionnent également sévèrement les contrevenants pour quarantaine.

Avec plus de 6500 décès dus à l’épidémie de coronavirus, 588 au cours des 24 dernières heures, le bilan le plus meurtrier en France en une seule journée depuis le début de l’épidémie, les autorités estiment que ce n’est pas le moment approprié pour violer l’isolement et prendre quelques jours de vacances au soleil.

“Le virus ne prend pas de vacances”, a averti jeudi le Premier ministre Edouard Philippe dans une émission télévisée au cours de laquelle il a vivement encouragé les citoyens à ne pas voyager pendant les vacances scolaires.

Anticipant le départ de certains citoyens récalcitrants vers les mesures de quarantaine, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a déployé un vaste dispositif policier sur les grands axes routiers de la capitale.

La veille, l’appel du gouvernement semblait avoir été entendu à Paris car seul un kilomètre d’embouteillage avait été enregistré vers la nuit sur la route du soleil au sud du pays, ce qui est exceptionnel pour cette période de l’année.

En tout cas, la police a des ordres stricts de ne pas autoriser le passage de ceux qui souhaitent passer quelques jours dans leurs résidences de campagne ou au domicile des parents.

En plus des contrôles à différents points pendant deux jours, cinq avions de police de type Cessna survoleront les principales autoroutes ce week-end, où des opérations de contrôle massives ont été programmées.

Les autorités veulent empêcher les habitants d’Île-de-France de propager le virus dans des zones précédemment préservées. Dans cette opération, 60 000 soldats seront mobilisés. Trois hélicoptères et sept escadrons mobiles seront également déployés à Paris.

Ces mesures ont également été prises dans le reste du pays, bien que les vacances ne concernent pas toutes les régions de France. Pourtant, le pays est fermé. En fait, le système ferroviaire a été réduit à 6% de sa capacité. Les aéroports, où l’espace n’est pas disponible à bord des avions, sont fortement contrôlés par la police des frontières.

“Pendant la période de détention, on ne part pas en vacances”, a également déclaré le ministre Castaner. Il a ainsi demandé aux préfets des secteurs touristiques de multiplier les contrôles sur les routes, dans les gares et dans les hébergements touristiques.

Quoi qu’il en soit, certains Français vont apparemment contester ces interdictions, les réservations formulées bien à l’avance n’ayant pas été annulées. C’est le cas au moins dans le sud du pays, près de la Méditerranée.

