Les Français ne font pas confiance aux médias à propos du coronavirus et sont mécontents des actions des autorités

Moins de la moitié des citoyens français font confiance aux informations des médias concernant le sujet du nouveau type de coronavirus, selon les données du sondage réalisé pour la radio «Europe -1».

Selon les résultats de l’enquête, publiée mardi, 42% des répondants se sont dits confiants dans la qualité des informations sur ce sujet. Il est à noter que depuis dimanche, ce chiffre a diminué de 10 points de pourcentage.

Un autre 55% des répondants ne font pas confiance aux informations des médias sur la situation avec le coronavirus. Les 3% restants se sont abstenus de répondre.

L’enquête a également montré que seulement 37% approuvent l’approche du gouvernement dans la lutte contre les coronavirus. 61% des répondants n’approuvent pas les actions des autorités et 2% n’ont pas pu répondre.

Environ 1 000 personnes ont participé à l’enquête.

Selon les dernières données, près de 20 000 cas d’infection ont été identifiés en France. Environ 860 personnes sont décédées.

En France, il existe une quarantaine nationale dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation d’un nouveau type de coronavirus Covid-19. Tous les magasins ont été fermés, à l’exception des épiceries et des pharmacies. Les services de commerce et de livraison en ligne continuent de fonctionner sans restrictions. Les cafés, restaurants, cinémas sont hors service.

Dans le même temps, les résidents ont toujours la possibilité de quitter la maison. Cependant, chaque fois, ils devront remplir eux-mêmes un court formulaire spécial. Il est disponible sur le site Internet du Ministère de l’Intérieur.

Le document doit contenir le nom, le prénom et l’adresse. Et aussi – choisissez l’une des raisons pour lesquelles les autorités vous autorisent à quitter la maison. Les résidents sont autorisés à faire leurs achats de nourriture, de médicaments et de produits de première nécessité. Ils ont également le droit de se rendre seuls dans les établissements médicaux. Il est également possible de sortir de la maison lorsqu’il y a un besoin urgent d’aider les proches, les personnes âgées et les enfants. Une autre bonne raison est un voyage au travail et, par conséquent, un retour au travail. Enfin, en France, il est permis de quitter la maison pour une petite balade, marcher avec des animaux. Les sports de rue sont également autorisés, tant qu’il ne s’agit pas d’un événement collectif.

