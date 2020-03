Les Français ont ouvert leurs fenêtres pour applaudir le personnel de santé

Comme en Italie ou en Espagne, de nombreux Français confinés sont sortis hier soir sur leur balcon pour applaudir le personnel médical, qui se bat en première ligne contre le Covid-19.

Cris, sifflements et applaudissements: à 19 heures et 20 heures, le premier jour de son internement, de nombreux Français ont ouvert leurs fenêtres et se sont rendus sur leurs balcons pour applaudir le personnel médical pour son dévouement dans la lutte contre le coronavirus.

Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Ajaccio … Comme ce fut le cas en Espagne et en Italie, les Français ont répondu à l’appel qui était apparu sur tous les réseaux sociaux, un message également diffusé par des personnalités politiques.

Les hôpitaux français ont réagi sur les réseaux sociaux à ce geste de solidarité. Remerciant toutes les personnes anonymes qui se sont mobilisées, ils ont rappelé qu’aider les hôpitaux, c’était aussi respecter les mesures de confinement.

