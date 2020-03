Les gauchistes français qualifient les enfants de la Nativité de «fascistes»

Un groupe d’une cinquantaine de militants d’extrême gauche a pris d’assaut une pièce de la Nativité impliquant des enfants à Toulouse, criant sur les enfants et leur disant qu’ils étaient «fascistes».

La foule d’extrémistes de gauche a interrompu la pièce de la Nativité vers 16 heures à la place Saint-Georges et a crié: «Arrêtez les fascistes!» avec “nous sommes les anticapitalistes!” et un torrent d’insultes envers les jeunes enfants et les organisateurs, rapporte La Depeche.

Lorsque les jeunes enfants ont eu peur, le jeu de la Nativité a été fermé deux heures avant la date prévue et seulement une heure après le début.

L’Europe en déclin…

Le maire populiste français dit de retirer la Nativité de l’hôtel de ville https: //t.co/DblgDbIWRN

– Simon Kent (@sunsimonkent) 14 novembre 2017

“C’était pire au début des chrétiens”, a déclaré un témoin de la manifestation. Ils ont ajouté: «Tous ceux qui pleurent ne savent pas que Jésus n’était pas bourgeois, mais pauvre, sans ressources. Je suis désolé pour eux.”

L’archevêque de Toulouse, Robert Le Gall, a critiqué les gauchistes dans un communiqué de presse déclarant: «Je déplore que le simple rappel de la naissance de Jésus et des valeurs qu’elle véhicule (accueillir l’étranger, annoncer la paix, et un signe de tendresse que nous avons tous besoin) n’est plus respecté dans notre pays et suscite même des actes de violence verbale et physique de la part de ceux qui se sont érigés en défenseurs de la liberté. »

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a également condamné les manifestants de gauche, qualifiant leur comportement d ‘«irresponsable».

France de Macron: moyenne de trois attaques par jour contre l’église https://t.co/flFZuZVQyN

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 30 mars 2019

L’incident n’est pas la première fois qu’une crèche provoque une polémique en France. En raison de la position officielle du pays en matière de laïcité, le maire populiste de Béziers Robert Ménard a été sommé par les tribunaux de supprimer les crèches placées dans la mairie dans le passé.

Quelques jours avant la manifestation de gauche à Toulouse, un groupe athée américain a contraint une école primaire à retirer sa crèche vivante, décrétée par des élèves de troisième année, à la suite d’une lettre de menaces du groupe.

Suivez Chris Tomlinson sur Twitter à @TomlinsonCJ ou par courriel à ctomlinson (at) breitbart.com